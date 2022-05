Rebeca Andrade domina classificatória das barras no Troféu Brasil de Ginástica

Fenômeno da ginástica artística brasileira, Rebeca Andrade competiu pela primeira vez em 2022 nesta quinta-feira, 19 de maio, no Troféu Brasil de Ginástica, em Porto Alegre.

A campeã Olímpica e mundial disputou a classificatória das barras assimétricas e dominou a prova com uma nota que daria medalha de bronze em Tóquio: 14.667. A dificuldade da série foi de 6.1 e a nota de execução foi 8.567.

Rebeca liderou a classificatória, seguida pela sua colega de Flamengo Jade Barbosa (12.933) e por Josiany da Silva (11.700). A final das barras assimétricas será no sábado (21 de maio), a partir de 11h20.

Em Tóquio 2020, Rebeca se tornou a primeira ginasta brasileira a subir ao pódio Olímpico no feminino. Ela foi ouro no salto e prata no individual geral. Meses depois, no Mundial de 2021, em Kitakyushu, no Japão, a brasileira foi campeã no salto e prata nas barras.

Rebeca retorna nesta sexta-feira para competir na trave de equilíbrio a partir das 10h, com transmissão do canal da CBG no YouTube. A brasileira preferiu se poupar da prova do salto, sua especialidade, e do solo.

A trave também terá Flavia Saraiva, que só disputa este evento, em que foi quinta colocada na Rio 2016 e finalista em Tóquio.

No solo masculino, João Vieira, do Sogipa, liderou a classificatória com nota. 13.850, seguido por Caio Souza (13.650) e Gabriel Barbosa (13.600), ambos do Minas Tênis Clube. Já o finalista do individual geral em Tóquio Diogo Soares (13.400) tirou a quinta melhor nota. Diogo recentemente assinou com o Flamengo, trazendo consigo o seu treinador Daniel Biscalchin. A final do solo em Porto Alegre será no sábado às 10h.

Arthur Zanetti não disputou as argolas para poupar seu ombro, prova em que Caio Souza tirou a maior nota (13.550). O medalhista de ouro e prata Olímpico, no entanto, se apresentou no solo, ficando em oitavo com 13.000.

Medalhista de bronze no solo na Rio 2016 e campeão mundial da barra fixa em 2019, Arthur Nory foi sexto colocado na classificatória do cavalo com alças (12.600), prova liderada por Paulo Castilho e Felipe Machado, ambos com 13.300.

Veja a programação dos próximos dias no Troféu Brasil de Ginástica:

Sexta-feira (20 de maio)

10:00-13:15 - Classificatórias da trave e do solo (feminino)

10:00-11:45 - Classificatórias do salto, paralelas e da barra fixa (masculino)

Sábado (21 de maio)

10:00-10:40 - Final do solo (masculino)

10:40-11:20 - Finais do salto (feminino) e do cavalo (masculino)

11:20-12:00 - Finais das paralelas assimétricas (feminino) e argolas (masculino)

12:15 - Cerimônias de premiação

Domingo (22 de maio)