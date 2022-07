Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto avançam às semifinais no Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma

Três brasileiras estão classificadas para as semifinais do Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma 2022, o primeiro torneio da World Skate valendo pontos para a corrida Olímpica para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Nesta sexta-feira, 1 de julho, 32 skatistas tomaram a pista de skate street próxima ao Coliseu, tentando uma das 16 vagas disponíveis para as semifinais.

As brasileiras Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto avançaram em quarto, sétimo e 10º lugares, respectivamente. Medalhista de prata em Tóquio 2020, Rayssa conseguiu a pontuação de 79.18, enquanto Pâmela somou 74.83 e Gabi, 65.35. A partir das semifinais, o formato de pontuação muda para o mesmo que será usado em Paris 2024.

Como de costume, o Japão veio com força, ocupando metade das vagas nas semifinais femininas. As duas primeiras colocadas são dos anfitriões dos últimos Jogos Olímpicos: Nakayama Funa (83.45) e Nishiya Momiji (80.74). Momiji, de 14 anos, foi campeã Olímpica em Tóquio e Nakayama, 17, conquistou o bronze.

Outra forte candidata do Japão, Nishimura Aori, desistiu da competição antes da estreia.

A terceira colocação ficou com a neerlandesa Roos Zwetsloot, de 21 anos, com 80.00. A portuguesa Rafaela Costa foi a 28ª e não disputa as semifinais.

As semifinais acontecem neste sábado, 1 de julho, a partir das 11:30 (horário de Brasília), com transmissão do Olympics.com e dos canais Sportv.

Classificadas para as semifinais femininas

Nakayama Funa (JPN) - 83.45 Nishiya Momiji (JPN) - 80.74 Roos Zwetsloot (NED) - 80.00 Rayssa Leal (BRA) - 79.18 Akama Rizu (JPN) - 77.79 Chloe Covell (AUS) - 76.50 Pâmela Rosa (BRA) - 74.83 Yoshizawa Coco (JPN) - 74.00 Uemura Aoi (JPN) - 70.40 Gabriela Mazetto (BRA) - 65.35 Ito Miyu (JPN) - 62.29 Lore Bruggeman (BEL) - 60.16 Keef Oldenbeuving (NED) - 57.45 Oda Yumeka (JPN) - 55.45 Nakajima Nonoka (JPN) - 55.83 Zeng Wenhui (CHN) - 54.76

Classificatório Olímpico de skate street em Roma: tudo que você precisa saber