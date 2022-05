Raicca Ventura vence mais uma etapa do STU National de skate no park

Revelação do skate park feminino do Brasil, Raicca Ventura venceu mais uma etapa do STU National, o circuito brasileiro. A atleta de 15 anos foi decretada vencedora do evento em Porto Alegre, que sofreu com chuvas constantes e não conseguiu realizar as finais, decretando os resultados das semifinais (em 28 de maio) como definitivos.

Raicca terminou na primeira colocação com a nota 59,33, seguida por Yndiara Asp (56) e por Sofia Godoy (54,07). Sem ter participado da classificação para Tóquio 2020 por falta de condições financeiras, Raicca conta com maior apoio neste ciclo e vai lutar por uma vaga na disciplina park em Paris 2024.

Sofia Godoy é atleta da casa e usou sua experiência na pista para levar o bronze. "Por eu ser daqui, treinei muito nessa pista e consegui uma volta boa. Nesse último mês, vim aqui na Orla de três a quatro vezes por semana. Mas admito que não esperava uma colocação tão boa. Ao final da primeira volta, estava em primeiro e me emocionei. Na segunda volta, a Raicca me passou e, na verdade, pegou o lugar que é dela, por estar andando num nível muito alto. Estou feliz pelo que fiz e é muito legal mostrar meu skate para todos meus amigos que vieram me ver", afirmou a skatista ao Lance! no sábado.

Já no park masculino, o campeão foi o curitibano Luigi Cini (nota 85), seguido por Pedro Carvalho (81) e Gui Khury (80), skatista que já tem três medalhas em X-Games, mas na disciplina vert, que não é Olímpica. Para ter a chance de ir a Paris, Khury também está competindo no park.

Luigi Cini quase abandonou a competição por uma lesão no joelho assim que começou a treinar em Porto Alegre. "Até escrevi num caderno, um diário mesmo, que eu estava bem frustrado com o que tinha acontecido e o que eu poderia fazer. E, durante todo esse tempo parado, sem poder treinar, mentalizei a minha volta e tive calma para executá-la hoje. Pensei muito nela, tinha tudo na minha cabeça. Mais uma vez, só tenho a agradecer a quem esteve ao meu lado. Temos que acreditar no coração", disse Luigi ao Lance! no sábado.

Principal nome do street feminino do Brasil, Rayssa Leal não disputou o STU National para se preparar para o Pro Tour de Roma, em junho, primeiro evento que conta para classificação Olímpica.

Gabriela Mazetto foi a campeã do street feminino, e Carla Karolina e Kemily Suiara fecharam o pódio. Já no street masculino, os primeiros colocados foram Giovanni Vianna, Gabryel Aguilar e João Lucas Alves.