Quarto do mundo no tênis de mesa, Hugo Calderano disputa o Contender de Lima

Principal nome da história do tênis de mesa do Brasil, Hugo Calderano volta a competir nas Américas em um evento do circuito internacional, na etapa de Lima (Peru) do Contender da WTT (World Table Tennis, sigla em inglês da Federação Internacional de Tênis de Mesa), de 13 a 19 de junho.

Por conta do calendário enxuto de 2022, Calderano esteve em apenas três torneios do circuito da WTT neste ano. Nos últimos dois, há quase três meses, em março, parou nas quartas de final. Esse hiato no calendário acaba por dar bastante importância para o Contender da América do Sul, com a presença de vários atletas bem posicionados no ranking, como os alemães Dimitrij Ovtcharov (9º) - bronze em Tóquio 2020 - e QIU Dang (14º), o sueco Anton Kallberg (16º) e o francês Simon Gauzy (24º).

O Olympics.com traz o que você precisa saber sobre o próximo desafio de Hugo Calderano: o Contender da WTT na capital peruana.

Boas lembranças

A cidade de Lima traz boas recordações para o mesatenista brasileiro, atualmente em quarto lugar do ranking mundial. Foi lá que ele tornou-se bicampeão dos Jogos Pan-americanos no individual em 2019, além do título nas duplas ao lado de Gustavo Tsuboi. Também foi lá que faturou o Campeonato Pan-americano, no ano passado.

Tudo isso aconteceu na 'Villa Deportiva Nacional (Videna)', que justamente receberá o Contender daqui a alguns dias.

Formato da competição

Calderano é cabeça de chave número um do torneio que vai distribuir 400 pontos no ranking para o campeão e 280 para o vice. Será disputado de maneira eliminatória em melhor de cinco sets. Os jogos das semifinais e final será jogado em até sete sets.

"O WTT de Lima vai ser bem forte para um torneio Contender. Vários jogadores do Top 20 estarão presentes, como o (Dimitrij) Ovtcharov, o Qiu Dang, que jogou muito bem no Catar esse ano, o (Anton) Kallberg, o Simon Gauzy, que é meu companheiro de treinos. Ter um evento desse nível aqui na América do Sul é muito importante para o tênis de mesa do continente. Vai ser o primeiro WTT aqui, espero que tragam muitos outros. Quero buscar o título lá, vejo boas chances de chegar à final," comentou Calderano.

Calderano no Contender de Lima: programação e onde assistir

Confira a agenda do WTT Contender Lima 2022, com os horários de Brasília:

14/6 - Terça-feira: 12:00 às 21:00 - fase classificatória

15/6 - Quarta-feira: 12:00 às 20:00 - fase classificatória

16/6 - Quinta-feira: 12:00 às 22:00 - chave principal

17/6 - Sexta-feira: 12:00 às 22:00 - chave principal

18/6 - Sábado: 12:00 às 22:00 - chave principal

19/6 - Domingo: 17:00 às 20:00 - finais do individual e das duplas

O torneio poderá ser visto em território brasileiro com transmissão ao vivo do canal da WTT no YouTube.