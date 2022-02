Shaun White aproveita última chance e conquista vaga na final do snowboard halfpipe

Um dos eventos mais aguardados dos Jogos Olímpicos de Inverno começou na manhã desta quarta-feira, em Pequim: o halfpipe do snowboard, com as apresentações classificatórias para as finais do feminino e do masculino. Foram duas apresentações tanto para homens quanto para mulheres, que reuniu lendas do esporte como Shaun White (USA), Chloe Kim (USA) e HIRANO Ayumu (JPN).

Vale o tetracampeonato Olímpico de Shaun White em seus últimos Jogos, ou o tão aguardado título em Jogos de HIRANO Ayumu. Entre as mulheres, Chloe Kim quer repetir a conquista de 2018 e manter os Estados Unidos no pódio, algo que sempre aconteceu desde a estreia do evento no programa Olímpico, em Nagano 1998. Já a experiente Queralt Castellet (ESP) tem um impressionante currículo, mas ainda não tem a medalha em Jogos e Beijing 2022 pode ser uma última chance.

LEIA: Shaun White busca a despedida perfeita em Beijing 2022

Pódio em PyeongChang 2018

Feminino

Ouro: Chloe Kim (USA)

Prata: LIU Jaiyu (CHN)

Bronze: Arielle Gold (USA)

Masculino

Ouro: Shaun White (USA)

Prata: HIRANO Ayumu (JPN)

Bronze: Scotty James (AUS)

O local foi Parque de Neve de Genting com sua pista de 220 metros de extensão e 18,2º de inclinação. O evento feminino contou com 22 atletas, com 12 se classificando para a final. No masculino, 25 participaram e 12 avançam para a final.

O Olympics.com faz um resumo das ações do halfpipe do snowboard em Zhangjiakou e os 24 finalistas (12 mulheres e 12 homens) para amanhã.

Feminino

Entre as mulheres, algumas curiosidades: três chinesas estão entre as 12 finalistas: CAI Xuetong, LIU Jiayu (prata em PyeongChang 2018) e QIU Leng. Três japonesas também: ONO Mitsuki, TOMITA Sena e TOMITA Ruki.

No geral, Chloe Kim lançou o recado de que para tirar o título Olímpico dela, será difícil. Ela terminou em primeiro lugar quatro pontos a mais que a que ficou em segundo. A classificação final foi a seguinte:

1º Chloe Kim (USA) - 87.75

- 87.75 2º ONO Mitsuki (JPN) - 83.75

- 83.75 3º CAI Xuetong (CHN) - 83.25

- 83.25 4º Queralt Castellet (ESP) - 78.75

- 78.75 5º TOMITA Sena (JPN) - 75.75

- 75.75 6º TOMITA Ruki (JPN) - 74.25

- 74.25 7º LIU Jiayu (CHN) - 72.25

- 72.25 8º Berenice WICKI (SUI) - 71.50

- 71.50 9º Elizabeth Hosking (CAN) - 70.50

- 70.50 10º Brooke Dhondt (CAN) - 70.00

- 70.00 11º Leilani Ettel (GER) - 68.75

- 68.75 12º QIU Leng (CHN) - 66.25

A norte-americana Chloe Kim em ação durante os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 Foto: 2022 Getty Images

Masculino

No classificatório masculino apenas os cinco primeiros fizeram acima dos 80 pontos na primeira descida, entre eles o líder da parcial, Scotty James (AUS) e o vice-líder HIRANO Ayumu (JPN), medalhistas nos Jogos passados. Shaun White, o terceiro medalhista Olímpico em 2018, fazia uma boa apresentação, quando atrapalhou-se caiu. Precisaria deixar tudo na descida seguinte. Poderia ser a última corrida dele em Jogos Olímpicos.

Poderia.

Em uma apresentação impecável, White emplacou um 86.25 que o colocou na quarta posição e também na grande final Olímpica do halfpipe, em busca do tetracampeonato em Jogos.

Dos nove primeiros, oito emplacaram a classificação na segunda descida. Os que avançaram para a final, são:

1º HIRANO Ayumu (JPN) - 93.25

- 93.25 2º Scotty James (AUS) - 91.25

- 91.25 3º HIRANO Ruka (JPN) - 87.00

- 87.00 4º Shaun White (USA) - 86.25

- 86.25 5º Valentino Guseli (AUS) - 85.75

- 85.75 6º TOTSUKA Yuto (JPN) - 84.50

- 84.50 7º Taylor Gold (USA) - 83.50

- 83.50 8º Jan Scherrer (SUI) - 79.25

- 79.25 9º HIRANO Kaishu (JPN) - 77.25

- 77.25 10º Andre Hoeflich (CAN) - 75.00

- 75.00 11º Patrick Burgener (GER) - 73.00

- 73.00 12º Chase Joey (USA) - 69.50

Frases

"Estou tão feliz por estar aqui e fui capaz de fazer o que eu queria no classificatório. Eu tenho muito respeito pela Chloe, ela é tão bondosa. É uma honra competir ao lado dela nos Jogos Olímpicos", disse ONO Mitsuki, sobre o seu desempenho e sua adversária que ficou em primeiro lugar, a norte-americana Chloe Kim.

O esqui estilo livre em Beijing 2022

O snowboard halfpipe continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com as finais do feminino nesta quinta-feira 10 de fevereiro a partir das 9:30 hora local (22:30 do dia 9 de fevereiro pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do snowboard halfpipe de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.