Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 6 de fevereiro

Sete eventos de medalhas serão decididos no segundo dia completo de competição em Pequim, Yanqing e Zhangjiakou. Por quais você vai ficar ansioso? Não perca nossa seleção de eventos do dia, que conta com os brasileiros Manex Silva e Sabrina Cass em ação nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Patinação artística - Continua o evento por equipes

O evento por equipes na patinação artística fica ainda mais competitivo hoje, pois as 10 equipes participantes são reduzidas para cinco após o programa curto de simples feminino (09:30 locais, 22:30 do dia 5 em Brasília).

Novamente, com as equipes não precisando usar a mesma patinadora do curto ao livre, haverá algumas escolhas interessantes a serem feitas, especialmente para a equipe do ROC, que enviará três fortes patinadoras para Beijing 2022. Pelo menos uma terá que perder, mas também leva-se em consideração a realização do evento individual mais tarde nos Jogos.

Após a sessão da manhã, as cinco melhores equipes enviarão seus patinadores homens para a programação livre (11:50 locais, 0:50 em Brasília).

Esqui alpino - Fortes ventos podem marcar o downhill Olímpico

O evento masculino mais esperado do programa de esqui alpino, o downhill (11:00 locais, 0:00 em Brasília), se tornará a primeira medalha deste esporte em Beijing 2022.

Aksel Lund Svindal, o campeão Olímpico de 2018 no evento, se aposentou em 2019. Todos os olhos estariam no também norueguês e duas vezes medalhista Olímpico de downhill, Kjetil Jansrud (prata em 2018 e bronze em 2014), mas o atleta de 36 anos sofreu uma lesão no joelho no final da temporada em Beaver Creek durante uma corrida da Copa do Mundo. A honra da Noruega estará nas mãos de um esquiador que chege em forma a Pequim: Aleksander Aamodt Kilde, atual líder da Copa do Mundo no downhill e no super-G.

Os austríacos Vincent Kriechmayr – atual campeão mundial – e o campeão Olímpico de Sochi 2014, Matthias Mayer, além do suíço Beat Feuz, estarão entre os restantes candidatos a medalhas.

Snowboard - Anderson busca o terceiro ouro

Ela é sete vezes medalhista de ouro nos X Games de inverno, duas vezes campeã olímpica (Sochi e PyeongChang) e duas vezes medalhista mundial. A norte-americana Jamie Anderson vai disputar o tricampeonato no slopestyle feminino de snowboard no dia 6 de fevereiro (09:30 locais, 22:30 do dia 5 em Brasília).

Nenhum snowboarder conquistou três ouros consecutivos nos Jogos Olímpicos, sendo Shaun White o único atleta a ganhar três ouros, conquistando a glória do halfpipe masculino em 2006, 2010 e 2018. Anderson tem pela frente a possibilidade de reescrever a jovem história Olímpica do esporte em Pequim.

Brasil em ação com Sabrina Cass e Manex Silva

Neste dia também teremos brasileiros em ação: Manex Silva no skiathlon do esqui cross-country às 15:00 locais (4:00 de Brasília) e Sabrina Cass no moguls do esqui estilo livre a partir das 9:40 locais (23:40 do dia 5 em Brasília).

Eventos de medalhas

Esqui alpino

11:00–13:19 (0:00 em Brasília): (M) Downhill

Esqui cross-country

15:00–16:35 (4:00 em Brasília): (M) 15km + 15km skiathlon - com Manex Silva (BRA)

Esqui estilo livre

19:30–20:55 (8:30 em Brasília): (F) Final do moguls - com Sabrina Cass (BRA)

Luge

21:15–21:59 (0:15 em Brasília): (M) Corrida individual 4

Snowboard

09:30–10:49 (22:30 do dia 5 em Brasília): (F) Snowboard slopestyle final

Salto de esqui

19:00–19:45 (8:00 em Brasília): (M) Pista normal individual 1ª volta; 20:00–20:33: (M) Rodada final individual de pista normal

Patinação de velocidade

16:30–18:15 (5:30 em Brasília): (M) 5000m

Confira a programação completa de 6 de fevereiro aqui.

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.