Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 9 de fevereiro

Em dia de descanso da patinação artística, uma das disciplinas favoritas dos fãs, o dia 9 de fevereiro propõe seis eventos de medalhas, incluindo o caos imprevisível do snowboard cross feminino (as finais começam às 14:30 locais, 3:30 de Brasília). A final do freeski big air masculino (11:00 locais, 0:00 em Brasília) é outro evento que certamente emocionará as multidões e o público.

Shaun White deve começar a defesa de seu título de halfpipe de snowboard quando as qualificações começarem (12:30–14:10 locais, 1:30 em Brasília). Aproveite para ver porque serão os últimos Jogos Olímpicos de Inverno da estrela estadunidense. Aqui estão três outros destaques que escolhemos do Dia 5:

Esqui alpino - Todos os olhos em Shiffrin no evento de slalom favorito

O slalom feminino (10:15, 13:45 locais, a partir de 23:45 do dia 8 em Brasília) é o evento de esqui alpino do dia e todos estarão assistindo para ver se a americana Mikaela Shiffrin pode recuperar sua coroa Olímpica nesta disciplina, especialmente após ter sofrido uma queda no slalom gigante. Por Portugal estará em ação Vanina Guerillot (a partir de 2:45 em Lisboa), que foi 43ª no slalom gigante, superando a melhor participação do país neste evento em Jogos de Inverno: o 59º lugar de Camille Dias (POR) em Sochi 2014. Saiba mais sobre a franco-portuguesa de 19 anos, única mulher da equipe portuguesa em Pequim

Shiffrin foi campeã Olímpica de slalom em 2014 antes de surpreendentemente terminar em quarto lugar em PyeongChang no seu evento favorito. Ela é quatro vezes campeã mundial de slalom e a maior parte de suas vitórias e pódios na Copa do Mundo vieram nesta disciplina.

Katharina Liensberger e Petra Vlhová devem ser grandes adversárias para a americana.

Hóquei no gelo - começa o torneio masculino

A competição masculina começa no hóquei no gelo. Embora devesse apresentar jogadores da National Hockey League (NHL) pela primeira vez desde 2014, a Liga se retirou da competição depois que a pandemia causou um conflito de agendamento.

A equipe do ROC, com suas estrelas da Kontinental Hockey League (KHL), abre a competição contra a Suíça (16:40 locais, 5:40 em Brasília). Eles serão um dos favoritos a medalhas, já que muitos de seus atletas conquistaram o ouro em PyeongChang 2018 como OAR.

Patinação de velocidade em pista curta - Ren Ziwei almeja o ouro em casa

O maior patinador de velocidade em pista curta de 1500m masculino do mundo atualmente é Ren Ziwei. Ele já conquistou um ouro em Beijing 2022, nos 1000m.

Haverá outro duelo de Ren Ziwei com Shaolin Sándor Liu, o húngaro de ascendência chinesa, que chegou em primeiro nos 1000m mas perdeu o ouro por uma punição.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:15–11:50 (23:15 do dia 8 em Brasília): (F) Slalom - corrida 1; 13:45–15:29 (2:45 do dia 8 em Brasília): (F) Slalom - corrida 2

Esqui estilo livre

11:00–12:05 (0:00 em Brasília): (M) Freeski big air final

Luge

20:20–20:56 (9:20 em Brasília): Corrida de Duplas 1; 21:35–22:14 (10:35 em Brasília): Corrida de Duplas 2

Combinado nórdico

16:00–16:51 (5:00 em Brasília): Individual Gundersen pista normal/10km Salto de esqui; 19:00–19:35 (8:00 em Brasília): Individual Gundersen pista normal/10km cross-country

Snowboard

14:30–16:00 (3:30 em Brasília): (F) Snowboard cross oitavas de final, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação de velocidade em pista curta

19:00–21:28 (8:00 em Brasília): (M) 1500m quartas de final, semifinais, final B, final A

Onde assistir

Aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.