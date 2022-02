Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 8 de fevereiro

É um dia de ação com 10 conjuntos de medalhas a serem concedidas no dia 8 de fevereiro. Outro destaque é o início do individual masculino da patinação artística, com o japonês Hanyu Yuzuru. Os três brasileiros do esqui cross-country também competem.

Confira os destaques do dia:

Patinação artística – O individual masculino começa

O rinque, pela primeira vez, parece aberto no evento individual masculino de patinação artística.

O bicampeão Hanyu Yuzuru, do Japão, teve uma temporada de lesões, assim como há quatro anos; Nathan Chen não perdia uma prova internacional desde PyeongChang 2018 até que foi terceiro no Grand Prix Skate America (outubro), mas em Pequim apareceu patinando de forma sublime; já os compatriotas de Hanyu, Uno Shoma e Kagiyama Yuma, tiveram temporadas fortes.

A competitividade entre japoneses é grande. Hanyu venceu Uno e Kagiyama no campeonato nacional e tentará levar isso para os Jogos Olímpicos de Inverno. A competição será acirrada para buscar uma medalha caso um dos favoritos escorregue.

O programa curto do individual masculino da patinação artística será às 9:15 locais (22:15 do dia 7 no horário de Brasília), com transmissão do Sportv e do Olympics.com em território brasileiro.

Hóquei no gelo - EUA contra Canadá em provável prévia da final

Simplesmente não há um confronto maior no hóquei no gelo feminino internacional. Os dois melhores times do mundo e os eternos finalistas dos Campeonatos Olímpicos e Mundiais, Estados Unidos e Canadá, se enfrentam pela primeira vez neste torneio na fase preliminar (12:10–14:25 locais, 1:10 em Brasília).

É certo que as cinco equipes do Grupo A estão garantidas nas quartas de final, mas há muito em jogo dependendo dos resultados da primeira fase. O cenário mais provável é termos as duas equipes na final (ou semifinal, embora seja menos provável). Confira a classificação da fase de grupos bem como a chave do torneio feminino.

Portanto, este será um aperitivo antes do prato principal, mas onde um vizinho espera ganhar ascendente psicológico sobre o outro nessa grande rivalidade norte-americana.

Brasil no esqui cross-country

A equipe brasileira do esqui cross-country, com Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera, participa do sprint feminino a partir de 16:00 locais (5:00 de Brasília), enquanto Manex Silva compete na mesma disciplina a partir das 16:50 locais, 5:50 de Brasília.

Saiba quando competem todos os atletas brasileiros e confira os resultados de cada um dos presentes em Beijing 2022.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

11:00–13:14 (0:00 em Brasília): (M) Super-G

Biatlo

16:30–18:15 (5:30 em Brasília): (M) 20km individual

Esqui cross-country

16:00 (5:30 em Brasília): Classificação, quartas de final, semifinais, final do sprint (F) - com Manex Silva (BRA); 16:50 (5:50 em Brasília): Classificação, quartas de final do sprint estilo livre (M), semifinais, final - com Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera (BRA)

Curling

14:05–16:00 (3:05 em Brasília): Jogo pela medalha de bronze de duplas mistas; 20:05–22:00 (9:05 em Brasília): Jogo pela medalha de ouro de duplas mistas

Esqui estilo livre

10:00–11:05 (23:00 do dia 7 em Brasília): (F) Final freeski big air

Luge

21:35–22:19 (10:35 em Brasília): (F) Individual 4

Snowboard

14:30–15:57 (3:30 em Brasília): (F) Slalom gigante paralelo oitavas de final, quartas de final, semifinal, final pequena, grande final; 14:48–16:03 (3:48 em Brasília): (M) Slalom paralelo gigante oitavas de final, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação de velocidade

18:30–19:50 (7:30 em Brasília): (M) 1500m

Confira a programação completa de 8 de fevereiro aqui.

