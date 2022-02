Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 7 de fevereiro com estreia de Portugal

Um total de nove eventos de medalhas serão disputados, incluindo a definição dos campeões do evento de equipes misto da patinação artística e do salto de esqui, em que homens e mulheres competem juntos nos Jogos Olímpicos pela primeira vez. O dia também tem a estreia de Portugal em Beijing 2022 no esqui alpino.

O todos contra todos no curling de duplas mistas chega ao fim com as últimas quatro partidas, incluindo EUA contra Grã-Bretanha, antes das semifinais acontecerem às 20:05 (9:05 em Brasília).

Confira outros eventos imperdíveis:

Esqui alpino - Downhill masculino e slalom gigante feminino com Portugal

O esqui alpino deveria ter começado em 6 de fevereiro, mas as condições climáticas adiaram o downhill masculino para o dia 7, às 12:00 locais (1:00 de Brasília).

A bicampeã Olímpica Mikaela Shiffrin entra em ação em Yanqing tentando manter sua coroa feminina no slalom gigante. Por Portugal estará em ação Vanina Guerillot. O horário foi reprogramado devido ao adiamento do downhill masculino. A primeira descida será 9:30 (22:30 do dia 6 em Brasília e 1:30 em Lisboa) e a segunda 14:30 (3:30 de Brasília e 6:30 de Lisboa).

Fique atento também a Marta Bassino da Itália, que ficou em segundo lugar atrás de Shiffrin na última temporada na classificação do slalom gigante da Copa do Mundo, bem como outros principais candidatas Lara Gut-Behrami da Suíça, Petra Vlhová da Eslováquia, Katharina Liensberger da Áustria, Sara Hector da Suécia e Tessa Worley da França.

A italiana Federica Brignone, que conquistou a prata em PyeongChang em 2018, também deve ser seguida pois venceu a classificação do slalom gigante da Copa do Mundo em 2020.

Patinação artística - Primeiras medalhas concedidas

O evento por equipes na patinação artística chega a uma conclusão dramática com os três segmentos finais (a partir de 09:15 locais, 22:15 do dia 6 em Brasília) para os cinco finalistas, ROC, EUA, Canadá, Japão e República Popular da China. As apresentações serão de patinação em pares (programa longo), dança no gelo (dança livre) e patinação individual feminina (programa longo).

Esqui de estilo livre - Freeski big air

As qualificações acontecem no evento Olímpico inaugural do freeski big air, que contará com a participação da campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude e medalhista de bronze mundial, Gu Ailing Eileen, no evento feminino (09:30–11:44 locais, 22:30 do dia 6 em Brasília).

Espere que a competição mais acirrada entre Gu e Tess Ledeux, da França, Megan Oldham do Canadá, Maggie Voisin dos EUA e da campeã mundial Anastasia Tatalina da ROC.

O freeski big air masculino também faz sua estreia com qualificação à tarde. Oliwer Magnusson da Suécia é o atual campeão mundial, com Édouard Therriault (Canadá) e Kim Gubser (Suíça) os medalhistas de prata e bronze do Mundial de 2021.

Outros nomes que provavelmente estarão envolvidos são Andri Ragettli, da Suíça, e Alex Hall, dos EUA.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

9:30 (22:30 do dia 6 em Brasília, 1:30 em Lisboa): Slalom gigante (F) corrida 1; 12:00 (1:00 em Brasília): Downhill masculino; 14:30 (3:30 em Brasília e 6:30 em Lisboa): Slalom gigante (F) corrida 2 - com Vanina Guerillot (POR)

Biatlo

17:00–18:40 (6:00 em Brasília): (F) 15km individual

Patinação artística

09:15 (22:15 do dia 6 em Brasília): Evento por equipes, patinação livre de duplas; 10:30 (23:30 do dia 6 em Brasília): Evento por equipes, dança livre de dança no gelo; 11:35 (0:35 em Brasília): Evento por equipes, patinação livre individual feminina - medalhas

Snowboard

12:00–13:19 (1:00 em Brasília): (M) Snowboard slopestyle final

Salto de esqui

19:45–20:36 (8:45 em Brasília): Equipe mista 1ª rodada; 20:51–21:27 (9:51 em Brasília): Final da equipe mista

Patinação de velocidade

16:30–17:50 (5:30 em Brasília): 1500m feminino

Patinação de velocidade em pista curta

19:30–20:51 (8:30 em Brasília): Quartas de final dos 500m feminino, semifinais, final B, final A; 19:44–21:04 (8:44 em Brasília): Quartas de final dos 1000m masculino, semifinais, final B, final A

Confira a programação completa de 7 de fevereiro aqui.

Onde assistir

Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.