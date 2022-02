Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 3 de fevereiro

No dia anterior à Cerimônia de Abertura há três esportes em disputa - curling, esqui estilo livre e hóquei no gelo - e aqui está uma lista do que está disponível para o dia, que tem a estreia do Brasil em Beijing 2022.

Esqui estilo livre - Brasil estreia em Pequim

A cidade de Zhangjiakou verá sua primeira ação em 3 de fevereiro, quando as rodadas de qualificação ocorrerem do esqui estilo livre moguls (pista ondulada) masculino e feminino.

Nos homens a pressão está no tricampeão mundial e campeão Olímpico Michael Kingsbury. Ele dominou os dois Mundiais do atual ciclo Olímpico: em 2019 bateu o australiano Matt Graham e em 2021 o francês Benjamin Cavet. Graham fez grande época em 2020/2021 – primeiro "Aussie" no moguls masculino vencedor do Globo de Cristal da Copa do Mundo desde Dale Begg-Smith, campeão Olímpico de Torino 2006 –, mas em dezembro fraturou a clavícula. Cavet tem apenas um pódio na atual época. Pelos resultados da Copa do Mundo, o japonês Ikuma Horishima (três vitórias, incluindo Deer Valley na última prova antes dos Jogos Olímpicos) e o sueco Walter Wallberg (vem com quatro pódios) também são fortes candidatos ao ouro.

Perrine Laffont dominou a Copa do Mundo feminina 2020/21, mas a presente época tem sido diferente e a Pequim quem chega como líder da competição é Anri Kawamura, do Japão. A atleta de 17 anos tem três triunfos e três pódios. Outros nomes de interesse são: a australiana Jakara Anthony (oito pódios na temporada), a canadense Justine Dufour-Lapointe (ouro em Sochi e prata em PyeongChang) e a cazaque Yuliya Galysheva (bronze há quatro anos).

O Brasil será representado no moguls feminino por Sabrina Cass a partir das 18:00 locais, 7:00 do horário de Brasília.

Curling

A competição de curling continua em duplas mistas no segundo dia de competição com três sessões no gelo.

A rodada vê o atual campeão, Canadá, enfrentar Dodds e Mouat da Grã-Bretanha na sessão da manhã, antes de retornar para jogar contra a Noruega à noite. Pode conferir quem são os favoritos no curling clicando aqui.

Hóquei no gelo

A competição feminina de hóquei no gelo começa no dia 3 de fevereiro, com quatro partidas agendadas.

Há uma revanche tentadora de uma semifinal do Campeonato Mundial de 2021 entre Finlândia e Estados Unidos na última partida do dia, começando às 21:10 locais (10:10 em Brasília) no Grupo A, enquanto no início do dia a anfitriã República Popular da China enfrenta a República Tcheca, equipe que conquistou seu lugar em Beijing 2022 ao vencer o Pré-Olímpico, em novembro passado.

Toda a informação sobre o hóquei no gelo, as estrelas presentes em Beijing 2022 os grupos dos eventos masculino e feminino pode ser consultada aqui.

A brasileira Sabrina Cass durante treino nos moguls do esqui estilo livre em Beijing 2022 Foto: Alexandre Castello Branco/COB

Programação de 3 de fevereiro

Curling

9:05 (22:05 do dia 2 no horário de Brasília): Duplas mistas - Fase preliminar - Sessão 2

Austrália x República Popular da China

Suécia x República Tcheca

Estados Unidos x Itália

Grã Bretanha x Canadá

14:05 (3:05 no horário de Brasília): Duplas mistas - Fase preliminar - Sessão 3

Itália x Suíça

Estados Unidos x Noruega

20:05 (9:05 no horário de Brasília): Duplas mistas - Fase preliminar - Sessão 4

Noruega x Canadá

Suíça x Grã Bretanha

República Popular da China x Suécia

República Tcheca x Austrália

Esqui estilo livre

18:00 - 18:45 (7:00 no horário de Brasília): Classificação do moguls feminino

19:45 - 20:30 (7:45 no horário de Brasília): Classificação do moguls masculino

Hóquei no gelo

12:10 (1:10 no horário de Brasília): Fase de grupos feminino - Grupo A

Canadá x Suíça

12:10 (1:10 no horário de Brasília): Fase de grupos feminino - Grupo B

República Tcheca x República Popular da China

16:40 (5:40 no horário de Brasília): Fase de grupos feminino - Grupo B

Suécia x Japão

21:10 (10:10 no horário de Brasília): Fase de grupos feminino - Grupo A

Finlândia x Estados Unidos

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.