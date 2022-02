Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 20 de fevereiro

As últimas cinco medalhas são entregues no último dia dos Jogos, antes da Cerimônia de Encerramento à noite. O quarteto do bobsled encerra a participação do Brasil no último dia.

À tarde, os patinadores artísticos fazem um último passeio no gelo na exibição de gala (12:00–14:30 locais, 1:00 de Brasília). Aqui está o que esperar das quatro finais do dia:

Bobsled - domínio alemão em quatro homens vai continuar?

Os trenós alemães venceram cinco das últimas sete corridas de 4-man realizadas nos Jogos Olímpicos, desde Lillehammer 1994. As únicas exceções foram os EUA em 2010 e a Letônia em 2014.

Parece pouco sugerir que isso vai mudar, com o país também dominando o evento de quatro homens nas corridas da Copa do Mundo desde PyeongChang 2018. Ele está na liderança após as duas primeiras descidas.

O nome a ser observado continua sendo Francesco Friedrich, bicampeão Olímpico de PyeongChang, que também tem 13 medalhas de ouro no Campeonato Mundial em seu nome.

O trenó de quatro homens do Brasil também disputa as últimas baterias a partir das 9:30 locais (22:30 do dia 19 em Brasília).

Esqui cross-country - Quem sucederá Marit Bjørgen?

A lenda norueguesa de cross-country Bjørgen venceu a corrida clássica de 30km em PyeongChang, a última de suas oito medalhas de ouro Olímpicas, antes de se aposentar.

Isso significa que teremos uma nova campeã, que poderia ser a americana Jessie Diggins?

Ela é a atual campeã da Copa do Mundo de distância, mas enfrentará a dura concorrência das norueguesas Therese Johaug – que já conquistou medalhas de ouro em Beijing 2022 – e Heidi Weng.

Curling - Final feminina

A final feminina será entre a Grã Bretanha de Eve Muirhead e o Japão de Fujisawa Satsuki.

Hóquei no gelo - Mais sucesso para o ROC ou o Canadá recuperará o ouro?

O ponto alto do último dia é a final masculina de hóquei no gelo. A Finlândia desafia o ROC, cuja parte da equipe representou o OAR (Atletas Olímpicos da Rússia) no título de PyeongChang 2018.

A final do evento paralelo de equipes mistas do esqui alpino foi adiada e também será disputada no último dia de competições. Será que Mikaela Shiffrin conquistará uma medalha em Beijing 2022?

Eventos de medalhas

Bobsled

11:20–12:10 (0:20 em Brasília): Quatro homens - bateria 4 - com Edson Bindilatti, Edson Martins, Rafael Souza e Erick Vianna (Brasil).

Esqui alpino

9:00-10:37 (22:00 do dia 19 em Brasília): Paralelo de Equipes Mistas: oitavas de final, quartas de final, semifinais, pequena final, grande final.

Esqui cross-country

11:00: (F) Largada em massa em estilo livre 30km

Curling

09:05–12:00 (22:05 do dia 19 em Brasília): Jogo da medalha de ouro (F)

Hóquei no gelo

12:10–14:25 (1:10 em Brasília): (M) Jogo da medalha de ouro

20:00–22:00 (9:00 em Brasília): Cerimônia de Encerramento

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.