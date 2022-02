Prévia de Beijing 2022 de 2 de fevereiro: principais eventos para acompanhar nos Jogos Olímpicos de Inverno

As competições dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 começam dois dias antes da Cerimônia de Abertura, quando as equipes de duplas mistas de curling vão para as pistas de gelo no Centro Aquático Nacional, ou 'Cubo de Gelo' (anteriormente o 'Cubo d'Água'), que sediou os eventos de natação durante Beijing 2008.

Oito das 10 duplas mistas estarão em ação nas quatro pistas de curling no Cubo de Gelo, sendo a partida mais esperada o confronto entre a Suécia, representada pelos medalhistas de bronze no Mundial, Almida de Val e Oskar Eriksson, e os atuais campeões mundiais, Jennifer Dodds e Bruce Mouat, da Grã-Bretanha.

A Austrália fará sua estreia Olímpica no esporte ao enfrentar os EUA e a anfitriã República Popular da China também estará em ação ao enfrentar a Suíça. Confira os jogos:

20:05 (9:05 em Brasília) - Duplas mistas fase preliminar Sessão 1 - Suécia x Grã Bretanha

20:05 (9:05 em Brasília) - Duplas mistas fase preliminar Sessão 1 - Austrália x Estados Unidos

20:05 (9:05 em Brasília) - Duplas mistas fase preliminar Sessão 1 - Noruega x República Tcheca

20:05 (9:05 em Brasília) - Duplas mistas fase preliminar Sessão 1 - República Popular da China x Suíça

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.