Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 19 de fevereiro

Oito eventos (e duas medalhas de bronze adicionais) serão decididos no penúltimo dia de ação em Beijing 2022, incluindo a tradicional largada em massa de 50 km masculina no esqui cross-country (14:00 locais, 3:00 em Brasília) com a presença do brasileiro Manex Silva (às 14:00). Alexander Bolshunov, do ROC, é o favorito.

Não vale medalha neste dia, mas o quarteto brasileiro do bobsled entra na pista de Yanqing para as primeiras baterias, às 9:30 locais (22:30 do dia 18 em Brasília). A equipe da Jamaica também volta a disputar a prova, relembrando Calgary 1988. As duplas femininas definem as medalhistas no fim do dia.

Também é dia da grande decisão do curling masculino às 14:50 locais (3:50 de Brasília) entre Suécia e Grã Bretanha e da definição do bronze no hóquei no gelo masculino às 21:10 locais (10:10 de Brasília) entre Suécia e Eslováquia.

A programação do esqui alpino fecha com a segunda rodada do evento paralelo de equipes mistas (10:00 locais, 23:00 do dia 18 em Brasília). Mikaela Shiffrin terá sua última chance de não sair em branco de Beijing 2022.

Patinação artística - Sui/Han conquistarão o ouro em casa?

As competições de patinação artística finalmente terminam com a patinação livre dos pares (19:00 locais, 8:00 em Brasília).

Com o que será uma torcida animada por trás deles, Sui Wenjing e Han Cong serão capazes de montar um programa livre empolgante para impulsioná-los à frente de seus desafiantes do ROC?

Após o programa curto, Sun e Han lideram, seguidos pelos pares do ROC Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, Anastasia Mishina e Alexandr Galliamov e Alexsandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii.

Certamente parece ser uma luta direta pelas medalhas entre Sui/Han e as três duplas do ROC que estarão em Beijing.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:00–12:15 (23:00 do dia 18 em Brasília): Evento paralelo de equipes mistas, oitavas finais, quartas de final, semifinais, final pequena, grande final

Bobsled

21:30–22:15 (10:30 de Brasília): Dupla feminina - bateria 4

Esqui cross-country

14:00–16:45 (3:00 de Brasília): (M) Largada em massa 50km estilo livre - com Manex Silva (BRA)

Curling

14:50 (3:50 de Brasília): Jogo da medalha de ouro: Suécia x Grã Bretanha (M); 20:05–23:00 (9:05 de Brasília): (F) Jogo da medalha de bronze: Suécia x Suíça

Esqui estilo livre

09:30–10:49 (22:30 do dia 18 em Brasília): (M) Freeski halfpipe - final

Patinação artística

19:00 (8:00 de Brasília): Patinação livre de pares

Hóquei no gelo

21:10–23:25 (10:10 de Brasília): (M) Jogo da medalha de bronze: Suécia x Eslováquia

Patinação de velocidade

16:30–16:45 (5:30 de Brasília): (M) Largada em massa - final; 17:00–17:15 (6:00 de Brasília): (F) Largada em Massa - final

Confira a programação completa de 19 de fevereiro aqui.

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.