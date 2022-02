Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 18 de fevereiro

Há apenas seis medalhas de ouro a serem entregues hoje, mas isso não significa que a ação será menos emocionante.

De fato, há também uma série de eventos imperdíveis sem medalhas hoje, dos quais escolhemos três aqui.

Curling - Semifinais femininas

Com o Canadá precocemente eliminado na fase preliminar, as semifinais femininas do curling terão a atual campeã Suécia (Time Anna Hasselborg) contra a Grã-Bretanha (Time Eve Muirhead) e um confronto do Japão (Time Fujisawa Satsuki) com a Suíça (Time Silvana Tirinzoni). Os dois jogos começam às 20:05 locais (9:05 em Brasília).

Essas semifinais acontecem após a disputa da medalha de bronze masculina à tarde em Pequim.

Patinação artística - Sui e Han levam aplausos para casa

Das quatro disciplinas de patinação artística nos Jogos Olímpicos, os pares normalmente não aparecem em último lugar.

Mas isso acontece em Pequim, com o programa curto de duplas hoje (18:30 locais, 7:30 em Brasília), e principalmente por causa da atração principal para os anfitriões: os bicampeões mundiais Sui Wenjing e Han Cong.

Eles venceram o Grand Prix deste ano no Canadá e na Itália, e foram os medalhistas de prata de PyeongChang 2018 – terminando atrás de Aljona Savchenko e Bruno Massot – pelo que serão um dos favoritos para se darem bem.

No entanto, o quadro complicou para eles nos quatro anos pelo reforço nas fileiras de pares para a equipe do ROC. Não há dúvida, no entanto, que Sui e Han receberão os aplausos mais altos.

Hóquei no gelo - Os quatro últimos vão para o gelo

É hora decisiva no torneio masculino de hóquei no gelo com as semifinais. Perde aqui e pode sair de Pequim sem nada. Ganhe e terá uma medalha garantida.

Com as derrotas precoces de Canadá e EUA nas quartas de final, estão os confrontos:

Finlândia x Eslováquia: 12:10 (1:10 em Brasília)

ROC x Suécia: 21:10 (10:10 em Brasília)

O que quer que o sorteio produza, espere apenas o melhor, pois as equipes disputam uma vaga na final.

Eventos de medalhas

Biatlo

15.00*–*15:45 (4:00 em Brasília): (F) Largada em massa 12,5km

17:00–17:45 (6:00 em Brasília): (M) Largada em massa 15km

Curling

14:05–17:00 (3:05 em Brasília): (M) Jogo da medalha de bronze: Canadá x EUA

Esqui estilo livre

10:25 (23:25 do dia 17 em Brasília): Final do halfpipe (F); 14:00 (3:00 em Brasília): (M) Esqui cross oitavas final, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação de velocidade

16:30–17:40 (5:30 em Brasília): (M) 1000m

Confira a programação completa de 18 de fevereiro aqui.

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.