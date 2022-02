Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 17 de fevereiro

Um dos maiores eventos da programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 é decidido hoje, quando as medalhas são concedidas no evento individual feminino na patinação artística.

Esse é um dos seis eventos de medalhas na programação de hoje, já que os Jogos entram em seus últimos dias. Não tem tempo para assistir todos eles? Aqui estão três em que você deve apostar.

Curling – Hora de saber quem estará nas semifinais

Tanto os todos contra todos masculino (09:05 locais, 22:05 do dia 16 em Brasília) quanto o feminino (14:05 locais, 3:05 em Brasília) terminam hoje, incluindo um confronto entre o Canadá (Brad Gushue) e a pista da Grã-Bretanha de Mouat na última rodada do todos contra todos masculino da manhã.

Essas partidas definirão a tabela final de todos contra todos, com as quatro melhores equipes de cada uma chegando às semifinais.

Com as semifinais masculinas acontecendo à noite (20h05–23h00), procure nomes como Canadá, Grã-Bretanha e Suécia, que já estão classificadas. Os suecos terminaram em quarto, terceiro e segundo, respectivamente, nos últimos três Jogos Olímpicos. Só falta mesmo o tão desejado ouro.

Patinação artística - Um pódio completo do ROC está ativado?

Hoje é o dia em que descobrimos se as mulheres do ROC garantiram a conquista das medalhas na patinação livre feminina (18:00 locais, 7:00 em Brasília).

Com a campeã mundial Anna Shcherbakova e a recordista mundial Kamila Valieva entre as três patinadoras do ROC, a questão é se outra atleta consegue chegar à posição da medalha de bronze.

Os resultados de Valieva, que, de acordo com uma decisão do CAS, continuará participando dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022, são provisórios, pois há processos pendentes em relação aos resultados de um teste antidoping da atleta.

Hóquei no gelo - Revanche Canadá x EUA disputam o ouro

A maior rivalidade no hóquei no gelo feminino internacional volta à pista com a medalha de ouro por definir. O confronto entre os países da América do Norte compôs cinco das seis finais Olímpicas desde que o torneio feminino estreou em 1998 – espere outra final incrível que pode ir para a prorrogação.

E, com as novas regras da IIHF em jogo, não haverá uma repetição de 2018, quando os EUA venceram no shootout (os pênaltis do hóquei no gelo). Vai ser tempo extra até que um vencedor faça o gol de ouro (morte súbita).

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:30–12:00 (22:30 do dia 16 em Brasília): (F) Downhill combinado; 14:00–15:19 (3:00 em Brasília): (F) Slalom combinado

Esqui estilo livre

14:00–15:25 (3:00 em Brasília): (F) Esqui cross oitavas de final, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação artística

18:00 (7:00 em Brasília): (F) Patinação individual feminino, programa livre

Hóquei no gelo

12:10–14:25 (1:10 em Brasília): (F) Jogo da medalha de ouro: Canadá x EUA

Combinado nórdico

16:00–16:40 (5:00 em Brasília): Equipes Gundersen pista longa/4 x 5km de salto de esqui; 19:00–19:55 (8:00 em Brasília): Equipe Gundersen pista longa/4 x 15km cross-country

Patinação de velocidade

16:30–17:42 (5:30 em Brasília): (F) 1000m

Confira a programação completa de 17 de fevereiro aqui.

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.