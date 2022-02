Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 16 de fevereiro

Sete medalhas de ouro serão decididas no dia 16 de fevereiro, além da partida pela medalha de bronze no hóquei no gelo feminino (19:30 locais, 8:30 em Brasília) em mais um dia cheio de eventos em Beijing 2022.

No esqui alpino acontece o slalom masculino a partir das 10:15 locais (23:15 do dia 15 em Brasília e 2:15 em Lisboa), com o português Ricardo Brancal e o brasileiro Michel Macedo. Quem pode surpreender é o norueguês Lucas Braathen, que também tem nacionalidade brasileira e é líder da prova no Copa do Mundo. O timorense Yohan Goutt é mais um representante da lusofonia na prova.

Também é dia de ver as brasileiras Eduarda Ribera e Jaqueline Mourão no sprint por equipes do esqui cross-country a partir das 15:15 locais (primeira semifinal), 4:15 de Brasília.

Os eventos de equipes de curling estão chegando ao final da fase de todos contra todos, enquanto as eliminatórias de hóquei no gelo masculino entram em velocidade de cruzeiro.

Esqui estilo livre - Maxim Burov busca o primeiro título Olímpico em meio a uma competição acirrada

A final do aerials masculinos (19:00 locais, 8:00 de Brasília) acontece hoje com o bicampeão mundial Maxim Burov, representando o ROC, saindo como favorito neste evento.

O compatriota Pavel Krotov, medalhista de bronze mundial, e o irmão mais velho de Maxim, Ilya Burov, bronze Olímpico de 2018, também farão parte da disputa, assim como o atual campeão Oleksandr Abramenko, da Ucrânia.

Abramenko, com 33 anos, estará competindo incrivelmente em seus quintos Jogos Olímpicos, tendo feito a estreia aos 17 anos nos Jogos de Inverno Torino 2006.

Também há interesse do país anfitrião neste evento, pela presença do duas vezes medalhista Olímpico, Jia Zongyang.

Hóquei no gelo - Eliminatórias masculinas atingem a velocidade cruzeiro

Estamos no fim dos negócios em ambos os torneios de hóquei no gelo, com a partida da medalha de bronze feminina também ocorrendo hoje.

Mas as quatro melhores equipes da rodada preliminar masculina estão finalmente de volta à ação com os quatro vencedores da rodada de qualificação das eliminatórias, enquanto a busca pelo ouro chega às oitavas de final.

Com Canadá e EUA empatados no mesmo grupo da rodada preliminar e provavelmente ambos se classificando diretamente para esta rodada, seria uma verdadeira surpresa para eles se enfrentarem – ou o ROC – nas quartas de final. Para que isso aconteça, uma das equipes deve ter tido um desempenho surpreendentemente decepcionante na fase de grupos.

Mas isso não quer dizer que não teremos quatro quartas de final extremamente competitivas.

Patinação de velocidade em pista curta - A Hungria pode ser ouro pela segunda vez?

Quando a Hungria ganhou o ouro no revezamento de pista curta masculina em PyeongChang o país enlouqueceu. Foi a primeira medalha de ouro em Jogos de Inverno da Hungria e a primeira de qualquer metal desde Lake Placid 1980.

Essa equipe incluía dois atletas de ascendência chinesa – os irmãos Shaolin e Shaoang Liu. Ambos devem voltar a fazer parte da equipe magiar na final desta noite (20:32 locais, 9:32 em Brasília).

Embora normalmente possam esperar um apoio significativo devido às suas raízes, isso pode ser diminuído pelo fato de a equipe masculina de revezamento da China ser igualmente forte e vir de conquistar a prata atrás dos húngaros há quatro anos.

Uma revanche tentadora está nas cartas em jogo.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:15–12:10 (23:15 do dia 15 em Brasília): (M) Slalom - corrida 1; 13:45–15:39 (2:45 em Brasília): (M) Slalom - corrida 2 - com Ricardo Brancal (POR), Michel Macedo (BRA) e Yohan Goutt (TLS).

Biatlo

15:45–17:00 (4:45 em Brasília): Revezamento 4 x 6km (F)

Esqui cross-country

17:15 (6:15 em Brasília): Final sprint clássico de equipe (F); 17:45 (6:45 em Brasília): Final do sprint clássico de equipe - Final (M)

Esqui estilo livre

19:00–20:15 (8:00 em Brasília): Final do aerials (M)

Hóquei no gelo

19:30–21:45 (8:30 em Brasília): (F) Jogo da medalha de bronze

Patinação de velocidade em pista curta

20:32–20:57 (9:32 em Brasília): (M) Revezamento 5000m final B, final A; 21:11–21:26 (10:11 em Brasília): (F) 1500m final B, final A

