Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 14 de fevereiro

Dia com quatro medalhas em disputa, com destaque para as classificatórias do slopestyle e o muito aguardo duelo entre Ailing (Eileen) Gu e Kelly Sildaru, adiado para hoje devido à impossibilidade de realizar o evento no dia 13 por uma nevasca que tomou conta das montanhas de Zhangjiakou.

Entre os principais eventos da jornada está ainda o hóquei no gelo, onde as quatro equipes melhores equipes do torneio feminino ficarão reduzidas a apenas duas que vão jogar pela medalha de ouro.

Essas semifinais (12:10–14:25; 21:10–23:25 locais, 1:10 e 10:10 em Brasília) poderiam potencialmente ver Canadá e EUA se enfrentarem novamente se qualquer uma das equipes tiver um desempenho inferior durante a fase de todos contra todos.

O Brasil desce a pista de Yanqing nas primeiras baterias com o bobsled masculino de dois atletas, a partir das 20:05 locais, 9:05 em Brasília.

Saiba o que mais pode assistir.

Bobsled - Primeira medalha monobob feminino

Ainda mais história será feita para o equilíbrio e igualdade de gênero em Pequim quando o bobsled conceder suas primeiras medalhas no monobob feminino (11:00 locais, 0:00 em Brasília).

O evento está estreando em Beijing 2022 após uma longa campanha para as mulheres ganharem uma corrida extra nos Jogos Olímpicos – anteriormente, havia apenas corridas de dois homens, duas mulheres e quatro homens.

A americana Elana Meyers Taylor é a favorita após dominar a temporada da Monobob World Series, mas em Pequim teve que estar em isolamente após testar positivo por Covid-19 na chegada. Superado o imprevisto, Meyers Taylor estará competindo e a maior oposição virá da companheira Kaillie Humphries, duas vezes campeã Olímpica pelo Canadá, que agora corre pelos Estados Unidos.

Humpries domina o evento após duas baterias, seguida pela canadense Christine de Bruin e pela alemã Laura Nolte, com Meyers Taylor logo atrás.

Elas provavelmente serão as mulheres americanas nos trenós monobob e serão difíceis de vencer.

Esqui estilo livre - Ailing (Eileen) Gu de volta à ação

Com a final feminina de freeski slopstyle adiada para o dia 15, as esquiadoras voltam na pista para as classificatórias. As duas estrelas do esqui estilo livre medem forças: de um lado a estoniana Kelly Sildaru e do outro a chinesa Ailing (Eileen) Gu, que já foi ouro no big air. O evento começa às 10:00 locais (23:00 do dia 12 em Brasília) e a final está agendada para o dia seguinte (terça-feira).

Gu Ailing Eileen é a atual campeã mundial no evento e será muito aplaudida por sua torcida enquanto tenta conquistar a primeira medalha Olímpica da República Popular da China no evento.

Mas a concorrência é acirrada. Qualquer uma entre Mathilde Gremaud (Suíça), Megan Oldham (Canadá), Tess Ledeux (França), Issy Atkin (Grã-Bretanha) ou Maggie Voisin (EUA) poderiam igualmente figurar no pódio.

Patinação artística - Papadakis/Cizeron ou Sinitsina/Katsalapov?

A competição de dança no gelo chega ao clímax com a dança livre (09:15 locais, 22:15 do dia 13 em Brasília), com uma pergunta clara após as equipes subirem no gelo para a dança rítmica.

Serão os quatro vezes campeões mundiais Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, da França, ou os atuais campeões mundiais Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, do ROC, que sairão com a medalha de ouro?

Sem competição direta entre os dois por mais de dois anos antes da dança rítmica, os franceses mandaram uma mensagem à concorrência logo na primeira vez que pisaram o gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno, conseguindo um novo recorde mundial na dança rítmica. Gabriella Papadakis e Guilaume Cizeron consolidam a candidatura ao ouro, mas aguardemos a resposta de Sinitsina/Katsalapov que ficaram a somente 1,93 pontos.

Ou poderia haver um choque de uma das duplas americanas ou canadenses? Madison Hubbell e Zachary Donahue (EUA) foram quem mais se aproximou dos favoritos na dança rítmica.

Eventos de medalhas

Bobsled

11:00–11:50 (0:00 em Brasília): (F) Monobob bateria 4

Esqui estilo livre

10:00 (23:00 do dia 13 em Brasília): (F) Freeski slopestyle final; 19:00–20:15 (8:00 em Brasília): Final aerials (F)

Patinação artística

09:15 (22:15 do dia 13 em Brasília): Dança no gelo dança livre

Salto de esqui

19:00–19:51 (8:00 em Brasília): 1ª rodada em equipe (M); 20:06–20:42 (9:06 em Brasília): Rodada final em equipe (M)

