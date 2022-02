Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 13 de fevereiro

Sete eventos de medalhas acontecem em 13 de fevereiro, que marca o início da segunda metade dos Jogos ao dia 9.

Há mais uma estreia Olímpica hoje, com as duas primeiras baterias do monobob feminino (09:30-11:45 locais, 22:30 do dia 12 em Brasília), o que torna a disciplina de bobsled equilibrada em termos de gênero com dois eventos masculinos e dois femininos. Outro evento preliminar que merece atenção é o slopestyle feminino do esqui estilo livre, com a estoniana Kelly Sildaru e a chinesa Ailing (Eileen) Gu, que já foi ouro no big air (10:00 locais, 23:00 do dia 12 em Brasília).

Aqui estão dois outros eventos imperdíveis:

Esqui alpino - Pinturault e Odermatt vão para a coroa de slalom gigante

O slalom gigante masculino (10:15, 13:45, a partir de 23:15 do dia 12 em Brasília) será um para assistir enquanto os favoritos lutam para substituir o aposentado Marcel Hirscher como campeão Olímpico.

O francês Alexis Pinturault é o atual campeão mundial de slalom gigante, enquanto seu compatriota, Mathieu Faivre, está defendendo o título mundial.

Mas não exclua o polivalente suíço Marco Odermatt, o austríaco Marco Schwarz ou o norueguês Henrik Kristoffersen – que ganhou a prata em 2018 atrás de Hirscher e à frente de Pinturault.

Tal como acontece com todos os eventos de slalom e slalom gigante, há duas corridas nas encostas – então nada é garantido, mesmo com uma primeira descida forte.

Portugal terá o covilhanense Ricardo Brancal no slalom gigante, às 2:15 de Lisboa. Apesar de não ser sua especialidade, o norueguês Lucas Braathen faz sua estreia. Se por um lado carregará a bandeira da Noruega, por outro lembremos que o esquiador tem raízes brasileiras do lado materno.

Hóquei no gelo - A rivalidade nórdica vem à tona

A Finlândia enfrenta a Suécia na fase preliminar do Grupo C no hóquei no gelo masculino (16:40–18:55 locais, 5:40 em Brasília) no Estádio Nacional Indoor.

Finlândia e Suécia têm ligas domésticas muito competitivas – a SM-liiga e a Liga Sueca de Hóquei.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:15–12:15 (23:15 do dia 12 em Brasília, 2:15 em Lisboa): (M) Slalom gigante - corrida 1; 13:45–15:49 (2:45 em Brasília): (M) Slalom gigante - corrida 2 - com Ricardo Brancal (POR)

Biatlo

17:00–17:40 (6:00 em Brasília): (F) 10km Perseguição; 18:45–19:25 (7:45 em Brasília): (M) 12,5km de Perseguição

Esqui cross-country

15:00–16:40 (4:00 em Brasília): Revezamento 4 x 10km (M)

Patinação de velocidade

21:56–22:37 (10:56 em Brasília): (F) 500m

Patinação de velocidade em pista curta

19:00–20:19 (8:00 em Brasília): (M) 500m quartas de final, semifinais, final B, final A; 19:35–19:55 (8:35 em Brasília): (F) 3000m revezamento final B, final A

Confira a programação completa de 13 de fevereiro aqui.

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.