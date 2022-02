Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 11 de fevereiro

Nada menos que sete ouros estão em disputa no dia 11 de fevereiro, uma semana após o início dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Importante destacar que é nesse dia que vai começar a competição feminina de skeleton em Yanqing, com as duas primeiras baterias com a presença da gaúcha Nicole Silveira a partir das 9:30 locais, 22:30 do dia 10 em Brasília.

O esqui cross-country terá lugar com a prova dos 15km estilo clássico para os homens, com a participação do brasileiro Manex Silva e do português José Cabeça, a partir das 15:00 locais, 4:00 em Brasília e 7:00 em Lisboa.

Aqui estão alguns dos outros principais eventos do dia.

Snowboard - Mais história para Shaun White?

Passando pela classificatória na última chance, não há dúvida de que toda a atenção na final do halfpipe de snowboard masculino (09:30 locais, 22:30 do horário de Brasília) estará em Shaun White, em seus últimos Jogos.

O americano, que tem 35 anos, é um dos pilares do evento desde que estreou em Turim 2006 e conquistou três ouros – em 2006, 2010 e 2018. Um quarto ouro sem precedentes aguarda se ele conseguir defender o título com sucesso, mas haverá muitos rivais esperando nas alas para atacar, incluindo o australiano Scotty James e o japonês Hirano Ayumu.

Biatlo - Eckhoff, Hermann e Wierer entre os favoritos na corrida de velocidade

É difícil olhar alguém além da norueguesa Tiril Eckhoff, na corrida de velocidade feminina de 7,5km (17:00 locais, 6:00 em Brasília) do biatlo. A atleta de 31 anos sendo a atual campeã da Copa do Mundo e detentora do título geral, bem como a atual campeã mundial no evento.

Mas isso não quer dizer que não teremos uma surpresa – Eckhoff começou a temporada 2021/22 um pouco devagar, portanto, o cenário está bastante aberto.

A italiana Dorothea Wierer, a compatriota de Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland, a sueca Hanna Öberg, e a alemã Denise Herrmann, devem apresentar forte oposição. Além disso, há também o fator desconhecido de esquiar em um novo trajeto.

Patinação de velocidade - Bloemen para a história

Nenhum homem jamais ganhou medalhas de ouro consecutivas na corrida de patinação de velocidade mais longa do calendário Olímpico, os 10000m (16:00 locais, 5:00 de Brasília).

O canadense Ted-Jan Bloemen quer mudar isso. O patinador nascido nos Países Baixos e representante do Canadá desde a temporada 2014/2015, estabeleceu um recorde Olímpico a caminho de ganhar o ouro em PyeongChang 2018, mas terá que lidar com um novo rival no bloco.

O sueco Nils van der Poel, também de origem neerlandesa, tinha apenas 21 anos em PyeongChang. Vivendo a melhor fase da carreira – antes dos Jogos estabeleceu um novo recorde mundial nos 5000m e venceu o título mundial em 2021 – Nils van der Poel mostrou estar em forma vencendo os 5000m cravando recorde Olímpico em Beijing 2022.

E não descarte os patinadores neerlandeses, com Jorrit Bergsma – o campeão de Sochi 2014 – também buscando o degrau mais alto do pódio mais uma vez.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

11:00–13:09 (0:00 de Brasília): (F) Super-G

Biatlo

17:00–18:10 (6:00 de Brasília): (F) 7,5km sprint

Esqui cross-country

15:00–16:35 (4:00 de Brasília): (M) 15km clássico - com Manex Silva (BRA) e José Cabeça (POR)

Snowboard

09:30–10:49 (22:30 do dia 10 em Brasília): (M) Snowboard halfpipe final

Skeleton

21:55–22:40 (10:55 em Brasília): (M) Bateria 4

Patinação de velocidade

16:00–17:55 (5:00 em Brasília): (M) 10000m

Patinação de velocidade em pista curta

19:00–20:49 (8:00 em Brasília): (F) 1000m quartas de final, semifinais, final B, final A

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.