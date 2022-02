Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 10 de fevereiro

A patinação artística individual masculina termina com a patinação livre (09:30 locais, 22:30 do dia 9 em Brasília) com o escalão superior de patinadores buscando substituir o japonês Hanyu Yuzuru como campeão.

Hanyu, no entanto, terá que se recuperar após ficar apenas na oitava colocação após o programa curto. A pressão pode fazer com que o ídolo japonês tente o inédito Axel quádruplo. Será que veremos a história sendo feita?

O americano Nathan Chen lidera e os japonês Kagiyama Yuma e Shoma Uno também estão entre os favoritos.

Chloe Kim tenta defender título no halfpipe

A americana ficou em primeiro na classificatória e é favorita para o bicampeonato no snowboard halfpipe. Mas fique de olho também em Liu Jaiyu, da República Popular da China, e em Arielle Gold, dos EUA.

No entanto, que ninguém duvide da resiliência mental da campeã de PyeongChang 2018 com apenas 17 anos. Chloe Kim tenta defender título no halfpipe após viver uns últimos anos difíceis pela súbita fama, encontrando o escape ideal nos estudos na universidade de Princeton.

Evento misto do aerials

Outro evento de equipe mista faz sua estreia Olímpica hoje, enquanto os Jogos pressionam por um equilíbrio e igualdade de gênero cada vez maiores.

O aerials de equipes mistas de esqui estilo livre têm sua primeira saída (19:00 locais, 8:00 horário de Brasília) quando oito equipes tentam se tornar as primeiras campeãs Olímpicas. Esse é um dos oito conjuntos de medalhas a serem entregues em 10 de fevereiro.

Esqui cross-country - Diggins quer transformar a forma da Copa do Mundo em ouro

Quando ela ganhou o ouro por equipes ao lado de Kikkan Randall em PyeongChang 2018, Jessie Diggins se tornou a primeira mulher estadunidense a ganhar uma medalha de ouro Olímpica no esqui cross-country. Desde então, ela se fortaleceu e conquistou a prata no sprint em Beijing 2022.

Diggins vai tentar converter essa forma em ouro Olímpico individual na corrida clássica feminina de 10km (15:00 locais, 4:00 no horário de Brasília), evento que contará com Eduarda Ribera e Jaqueline Mourão. As brasileiras já conhecem a neve chinesa após participarem no sprint, confira aqui os resultados.

Luge - Revezamento de equipes mistas retorna com alemães favoritos

Alguém pode parar a Alemanha nos esportes de pista? Os melhores lugers do mundo tentarão fazê-lo hoje no evento final de Beijing 2022 desse esporte, mas por agora os dois eventos realizados no luge foram ganhos por atletas germânicos: Natalie Geisenberger venceu o terceiro ouro no individual feminino e Johannes Ludwig dominou o evento masculino.

Eles terão a chance de fazer eventos masculinos, femininos e de duplas antes, mas é o revezamento de equipes mistas (21:38 locais, 10:30 no horário de Brasília) – introduzido pela primeira vez em PyeongChang 2018 – que adiciona um pouco mais de emoção, com os melhores atletas em cada uma das outras disciplinas se juntando para participar de uma única equipe.

Talvez surpreendentemente, a Alemanha venceu apenas dois dos cinco revezamentos de equipes realizados durante a temporada 2020/21 da Copa do Mundo de Luge - embora com a ressalva de que é improvável que as composições de equipes nessas corridas sejam as que vão durante os Jogos.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

10:30–12:45 (23:30 do dia 9 em Brasília): (M) Downhill combinado; 14:15–15:59 (3:15 em Brasília): (M) Slalom combinado

Esqui cross-country

15:00–16:30 (4:00 em Brasília): (F) 10km clássico

Esqui estilo livre

19:00–20:15 (8:00 no horário de Brasília): Final de aerials equipes mistas

Patinação artística

09:30 (22:30 do dia 9 em Brasília): (M) Patinação individual livre

Luge

21:30–22:38 (10:30 em Brasília): Revezamento de equipe

Snowboard

09:30–10:49 (22:30 do dia 9 em Brasília): (F) Final snowboard halfpipe; 14:00–15:25 (3:00 em Brasília): (M) Oitavas de final do snowboard cross, quartas de final, semifinal, pequena final, grande final

Patinação de velocidade

20:00–21:16 (9:00 em Brasília): (F) 5000m

Confira a programação completa de 10 de fevereiro aqui.

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.