Programação de Hanyu Yuzuru em Beijing 2022: 20 de fevereiro, exibição de gala

Em 20 de fevereiro, o mega astro da patinação artística japonesa, Hanyu Yuzuru participará da exibição de gala nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Confira seu calendário abaixo.

Hanyu é o tipo de atleta que faz com que fãs em todo o mundo limpem sua agenda para vê-lo competir. Mesmo ficando fora do pódio em Beijing 2022, o japonês continua sendo uma das maiores estrelas do esporte.

Programação de Hanyu Yuzuru, 20 de fevereiro

Exibição de gala

12:00 a 14:00 (hora de Pequim), 1:00 a 3:00 (hora de Brasília)