Programação de Hanyu Yuzuru em Beijing 2022: individual masculino - programa longo

Na manhã de 10 de fevereiro em Pequim, noite de 9 de fevereiro no Brasil, o mega astro da patinação artística japonesa, Hanyu Yuzuru competirá no programa longo da patinação individual masculina nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Confira seu calendário abaixo.

Hanyu é o tipo de atleta que faz com que fãs em todo o mundo limpem sua agenda para vê-lo competir. O bicampeão Olímpico no individual masculino tentará mais uma medalha em Beijing 2022.

Combinando técnica incrível com muita arte, Hanyu será uma figura central para a tentativa do Japão de chegar ao pódio. Depois de lutar contra uma lesão no tornozelo no fim de 2021, Hanyu retornou ao gelo no Campeonato Japonês e ganhou o programa curto e o longo, igualando o recorde nacional de seis títulos de Takeshi Honda.

No programa curto em Beijing 2022, ele ficou na oitava posição. Mas se há alguém que pode reverter esse cenário, é o lendário patinador japonês.

Programação de Hanyu Yuzuru, 10 de fevereiro

Patinação masculina individual - Programa longo

9:30 (hora de Pequim), 22:30 do dia 9 de fevereiro (hora de Brasília)

Onde assistir a Hanyu Yuzuru em Beijing 2022

Da Cerimônia de Abertura à ação dos atletas, aqui está onde e como você pode ver os Jogos de Inverno na sua região pelos Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos.