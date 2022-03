Prévia de Milano Cortina 2026: Andrea Macrì e o sonho da Itália no Para hóquei no gelo

Com 11 segundos para jogar, Andrea Macrì teve a chance de empatar uma tensa partida de Para hóquei no gelo durante o playoff entre a República Tcheca e a Itália nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022.

E fez um golaço.

A Itália viria a completar a virada na prorrogação e vencer por 4-3 para garantir a quinta colocação. Parece pouco, mas os italianos foram a melhor seleção europeia da competição.

Andrea sonha com mais e considera que os pilares foram construídos para êxitos ainda maiores nos próximos Jogos Paralímpicos de Inverno Milano Cortina 2026.

“A minha mentalidade é querer mais”, contou ao Olympics.com.

“Cada vez e em cada dia, quero mais do que no dia anterior. Sei e espero que alguém faça o [seu] trabalho. Precisamos mesmo da ajuda de toda a gente. Precisamos encontrar jogadores. Precisamos treinar muito. Precisamos ir nos torneios. Depois falaremos sobre algo mais bonito do que um quinto lugar."

Andrea Macri celebra o primeiro gol na partida contra a República Tcheca em Beijing 2022 Foto: Steph Chambers/Getty Images

Milano Cortina 2026: o que esperar dos próximos Jogos Paralímpicos?

O Para hóquei no gelo em Beijing 2022 viu uma incrível performance do país-sede, a República Popular da China. Andrea Macrì quer colocar seu esporte no mapa, em Itália, da mesma maneira.

"Disputar Jogos Paralímpicos no seu país deve ser uma das maiores oportunidades para um jovem com deficiência de mostrar ao mundo sua deficiência. Talvez joguem pela medalha de ouro. Penso que este é o melhor objetivo para qualquer um. É o meu sonho e realmente espero que esse sonho se torne realidade em breve.“

Há ainda uma distância a percorrer. Em Beijing 2022, a China goleou a Itália por 6-0 e por sua vezes os chineses perderam para os EUA por 11-0. Para estar no jogo pela medalha de ouro em Milano Cortina 2026 são necessários quatro anos de extraordinária preparação.

Andrea Macrì é um homem extraordinário e a Itália tem um histórico de produzir momentos inesquecíveis, especialmente no Para hóquei no gelo.

Andrea Macri e o time da Itália durante o jogo contra a República Tcheca no playoff pelo quinto lugar em Beijing 2022 Foto: Steph Chambers/Getty Images

O acidente escolar que mudou a vida de Andrea Macrì

Um dia normal em uma escola normal. Andrea tinha 17 anos quando tudo mudou. Enquanto conversava com amigos durante um intervalo, um problema com um tubo no teto do velho edifício escolar fez colapsar o teto sobre os alunos. A coluna de Andrea ficou permanentemente afetada. Ele passou por três cirurgias e passou dois anos em cadeira de rodas. Celebrou os 18 anos na cama do hospital.

Demorou, mas um dia encontrou forças para voltar a praticar esportes. Após experimentar uma série de modalidades adaptadas à cadeira de rodas como esfrima, remo ou tênis, foi no hóquei no gelo que encontrou sua vocação.

“Não conheço nenhum outro esporto nos Jogos Paralímpicos com este tipo de energia e adrenalina”, disse Andrea.

Andrea Macri falou em exclusivo com o Olympics.com

“No nosso esporte, quando você está no trenó, a parte interior do assento ou do trenó é grande. Primeiro que tudo é preciso aprender a não cair no gelo. Ao longo da minha carreira vi muita gente chegar, tentar, mas não gostavam nada de cair."

A lenda que começou o Para hóquei no gelo em Itália

Antes de Macrì, outro Andrea ficou conhecido por ser uma espécie de pioneiro em Itália. Andrea ‘Ciaz’ Chiarotti faleceu em 2018, mas sua determinação e espírito positivo foram fundamentais para que houvesse uma equipe italiana competindo em Torino 2006.

“Éramos muito bons amigos. Fomos juntos ao Cambodia passar férias. Ele era mais velho do que eu. Não digo que fosse um segundo pai, mas um irmão mais velho.”

Andrea Chiarotti será recordado pelo seu sorriso e por ter sido o pioneiro italiano no Para hóquei no gelo Foto: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Ciaz estudou o jogo na Noruega e conseguiu material para a equipe poder jogar os Jogos Paralímpicos pela primeira vez. Jogar a nível internacional exigiu uma curva de aprendizagem bem inclinada e envolveu algumas derrotas que não foram fáceis de encaixar.

“Ele sorria o tempo todo. Me lembro de que mesmo se estivessem perdendo um jogo por 10 a 0, ele sorria porque estava orgulhoso de participar. Ele estava orgulhoso por estar lá com a gente."

A equipe ainda hoje viaja com uma placa que recorda o espírito de Ciaz como forma de inspirar o grupo.

“Temos isso sempre com a gente durante as competições ou no vestiário apenas para recordar [a gente] sermos positivos.”

Declan Farmer (EUA) foi uma das estrelas durante os Jogos Paralímpicos Beijing 2022 Foto: Steph Chambers/Getty Images

Sonho ou utopia? EUA e China avaliam o sonho da Itália

Uma coisa é pensar positivo para obter bons resultados e outra não conhecer suas próprias limitações e gerar expetativas pouco realistas. No caminho do sonho italiano para 2026 há um fato: a Itália precisa de mais jogadores de qualidade para poder competir contra as melhores seleções.

Declan Farmer, dos EUA, acredita que disputar os Jogos Paralímpicos é a oportunidade perfeita para o esporte crescer.

“[A República da Coreia] encontrou o pódio em PyeongChang 2018, agora vemos a China, que na estreia jogaram as semifinais. Por isso penso que só têm que investir na juventude, envolverem mais pessoas no esporte. [A Itália] teve grandes jogadores. Têm muitos veteranos na equipe. Só tem que investir na formação. Esse tem sido o fator mais importante no nosso sucesso ao longo dos anos."

“A maior parte do nosso plantel passou pelo time de desenvolvimento e pelos estágios organizados para juniores no verão. Se a Itália puder investir mais nisso, vai encontrar o êxito."

Cui Yutao elogiou o esforço dos italianos em Beijing 2022 Foto: Steph Chambers/Getty Images

O capitão da República Popular da China, Cui Yutao, admitiu que o placar de 6-0 no jogo contra a Itália em Beijing 2022 não foi um reflexo da história da partida.

“Na realidade eles competem muito bem - brigam muito e deslizam bem na pista - fizeram um grande trabalho. São uma equipe que não pode ser subestimada. Têm seus pontos fortes. Talvez a China, dessa vez, tivesse todos os ases. Talvez a China seja ligeiramente melhor do que a Itália nesse momento."

Para que o sonho da medalha de ouro de Andrea Macrì se converta em realidade os resultados terão que começar a refletir o incrível espírito de luta demonstrado em cada jogo.

Pizza e diversão em Milano Cortina 2026

Como país-sede, a Itália tem lugar garantido em Milano Cortina 2026. Andrea é realista sobre suas possibilidades, mas sem investimento em infraestruturas não será fácil.

“Fizemos um torneio incrível [em Beijing 2022]. Foi inesperado para nós porque chegamos aqui com muita dificuldade. Sabíamos e continuamos sabendo que ainda não estamos prontos para este nível.”

Andrea Macri em ação em Beijing 2022, mas sonhando já com Milano Cortina 2026 Foto: Steph Chambers/Getty Images

Com a classificação para a o grande evento assegurada, Andrea está ansioso não apenas por competir, mas por poder mostrar para atletas, treinadores e participantes nos Jogos Paralímpicos o melhor da Itália.

“Já imagino estar na vila e provar a verdadeira pizza... gostaria de sugerir a todo o mundo que se quiser competir, então compita. Mas, se você não for um atleta e apenas queira desfrutar do ambiente Paralímpico e Olímpico, junte-se a nós. Siga a gente.

“Tenho a certeza de que [Milano Cortina 2026] será incrível. Não tenho nada a apontar a Beijing 2022, PyeongChang 2018 ou Sochi 2014, mas este é o meu país, por isso mal posso esperar por fazer parte disso."

Parece até que a gente já consegue sentir o cheirinho de pizza no ar, não é? A contagem regressiva começa agora!