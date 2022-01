Prata em Tóquio 2020, Rayssa Leal completa 14 anos

Entrou no mundo da alta competição com a mesma simplicidade com que executa manobras que desafiam as leis da gravidade. Em Tóquio 2020 e com apenas 13 anos de idade, Rayssa Leal cumpriu as expetativas geradas a partir do vídeo viral executando um heelflip – e partilhado nas redes sociais pelo lendário skater Tony Hawk – que virou cartão de visita.

Com a chegada de 2022 chegou também uma data importante: 4 de janeiro assinala o 14º aniversário da menina que é seguida por 6,7 milhões de pessoas no Instagram e que foi eleita skatista do ano pela Confederação Brasileira de Skate. Foi a primeira vez que as mulheres puderam concorrer ao prêmio em uma categoria própria e a honra coube à menina que em Tóquio 2020 conquistou a medalha de prata, já depois de ter chegado na de bronze durante o Mundial realizado em Roma (Itália).

Tudo em Rayssa Leal é precoce. Primeiro foi o heelflip vestida de fada que a levou à fama quando tinha sete anos, depois a final Olímpica que terminou com um sorriso lavado em lágrimas prateadas.

Referência esportiva mundial

O complexo esportivo de Ariake, na zona suburbana da capital do Japão, foi o palco da estreia do skate em Jogos Olímpicos e se converteu em um dos locais de competição mais visitados pela mídia internacional. A curiosidade pelo esporte e a possibilidade de ver história em movimento amplificou o impacto global de um evento marcado pela valentia das competidoras e o ambiente de amizade entre rivais.

Rayssa Leal há muito que deixou de ser apenas a filha do senhor Haroldo e da dona Lilian. Desde os Jogos Olímpicos passou a referência esportiva mundial, capa de revista, atriz convidada de série da Disney e cara de muitas marcas. Aos 14 anos de idade a "Fadinha" é agora cidadã do mundo, história do Brasil e será uma das estrelas em Paris 2024.

Os números do skate street feminino e de Rayssa Leal

Como foi a estreia Olímpica do skate em Tóquio 2020? Recorde os números do skate street feminino e de Rayssa Leal.