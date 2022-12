Saiba mais como foram as vitórias de Marrocos e de Portugal pelas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol .

Países Baixos , Argentina , França , Inglaterra , Croácia , Brasil , Marrocos e Portugal são as equipes classificadas para as quartas de final. Quatro delas são campeãs do mundo, seis já foram finalistas (exceto Marrocos e Portugal).

No primeiro jogo desta terça, Marrocos passou pela Espanha nos pênaltis , depois de um 0 a 0 em 120 minutos de bola rolando . Nas penalidades máximas, brilhou a estrela do goleiro Bono , que defendeu duas cobranças. Os marroquinos acertaram três chutes, enquanto os espanhóis não acertaram um.

Portugal e Marrocos vão se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Mundo FIFA 2022 , no Catar, no próximo sábado (10 de dezembro) , às 15:00 (horário de Lisboa) . As duas equipes venceram seus jogos nesta terça-feira, 6 de dezembro, pelas oitavas de final.

Marroquinos comemoram a vitória nos pênaltis sobre a Espanha, resultado que colocou a seleção do país nas quartas de final da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. (2022 Getty Images)

Marrocos pela primeira vez nas quartas de final de uma Copa do Mundo FIFA

Marrocos estará pela primeira vez em uma fase quartas de final de Copa do Mundo depois de vencer a Espanha nos pênaltis. Foi um jogo bastante estudado, em espécie de xadrez, com os espanhóis criando mais chances perigosas do que os marroquinos nos 90 minutos do tempo regulamentar, mais os 30 da prorrogação. Uma bola na trave de Sarabia, nos acréscimos da segunda parte do tempo extra, poderia ter selado a classificação dos europeus.

Mas quis a história que fosse diferente.

Nas penalidades máximas, o goleiro marroquino Bono defendeu as cobranças de Soler e Busquets. Sarabia acertou a trave. Por Marrocos, o terceiro acerto foi de Hakimi, que garantiu a classificação da seleção do país para as quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez.

"Tivemos um jogo muito difícil. Marrocos foi só defesa e isso foi nos cansando. Nos pênaltis, foi cruel. Uma noite muito dura hoje. Temos que erguer a cabeça e que isso sirva de exemplo no futuro. Temos que seguir adiante", comentou Sergio Busquets, da Espanha, em entrevista para a Federação Internacional de Futebol (FIFA) após o jogo.

"Acho que nós fizemos um jogo enorme. Os jogadores seguiram as instruções e sabíamos que nos cansaríamos. Não jogamos para chegar aos pênaltis, mas teve que ser assim. Essa vitória foi para o povo marroquino. Na África nós precisamos acreditar. Por que não vencer uma Copa do Mundo? Temos coração e energia", comentou o treinador do Marrodos, Walid Regragui para a transmissão oficial da FIFA.

"Graças a Deus, quero agradecer a todos os meus companheiros pelo jogo que fizemos hoje. Quero parabenizar o povo marroquino que torceu muito por nós. Vamos em frente para dar mais alegria ao nosso povo", disse o goleiro de Marrocos, Bono, para a FIFA. "Me concentrei e acertei os cantos", acrescentou.

Antes disso, a melhor campanha dos "Leões do Atlas" - como é conhecida a seleção marroquina, em referência à Cordilheira do Atlas localizada no país - havia sido no México, em 1986, quando ficaram pelas oitavas, depois de perderem para a Alemanha Ocidental por 1 a 0.

No Mundial do Catar, o Marrocos terminou em primeiro no grupo F, com sete pontos: vitórias sobre Bélgica (2 a 0) e Canadá (2 a 1) e empate diante da Croácia (0 a 0). Foram quatro gols marcados e apenas um sofrido que, curiosamente, foi contra do zagueiro Aguerd, contra os canadenses.

Portugal vence e convence com 6 a 1 em cima da Suíça

A seleção portuguesa não deu chances à sua similar suíça, com vitória por 6 a 1, gols de Gonçalo Ramos (3), Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão. Akanji descontou para a Suíça.

Foi uma exibição de gala de Portugal, que começou com Cristiano Ronaldo no banco. No lugar dele, o jovem atacante do Benfica, Gonçalo Ramos, de 21 anos. Pela primeira vez, ele começava como titular.

Desde os primeiros instantes a "Equipa das Quinas" deu ritmo ao jogo, com posse de bola e criando boas oportunidades de gol. Aos 17 minutos, Gonçalo Ramos, de dentro da área em um petardo na gaveta, abriu o placar. Uma bola que atingiu os 106km/h. Aos 33, Pepe em cabeçada subiu mais que todos e colcou no fundo das redes para ampliar em 2 a 0, marcador ao intervalo.

No segundo tempo os lusitanos dominaram ainda mais as ações. Aos seis minutos, Gonçalo Ramos fez o segundo dele, o terceiro de Portugal. Minutos mais tarde, uma belíssima jogada circulou a bola de pé em pé desde o campo de defesa até chegar para Raphael Guerreiro definir: 4 a 0. Golaço. Aos 13 minutos, Akanji empurrou para o gol após cobrançca de escanteio e diminuiu para os suíços. No entanto ainda cabia um terceiro no jogo para Gonçalo Ramos. O 'hat-trick' aconteceu aos 22. Nos acréscimos, Rafael Leão colocou na saída do goleiro e fechou a conta: 6 a 1 e vitória incontestável.

"Nem sei o que dizer. É um sonho", declarou Gonçalo Ramos para a transmissão da FIFA (Federação Internacional de Futebol) após a vitória.

Portugal vai em busca do título inédito. A melhor campanha lusa foi na Copa de 1966, quando ficou em terceiro lugar. Neste Mundial, os portugueses terminaram em primeiro no grupo H, com seis pontos em duas vitórias - sobre Gana (3 a 2) e Uruguai (2 a 0). Na última partida da primeira fase, derrota para a República da Coreia (1 a 2).

Foram até agora doze gols marcados e cinco sofridos. Gonçalo Ramos é o artilheiro da equipe no evento e em segundo lugar no geral deste Mundial (no momento em que este texto foi publicado). O atacante do Benfica já marcou quatro vezes até agora.

