Petra Vhlová tem primeiro duelo com Mikaela Shiffrin no slalom gigante do esqui alpino

Quem gosta de uma boa rivalidade tem alguns eventos imperdíveis para acompanhar em Beijing 2022. A eslovaca Petra Vlhová tentará tomar o reinado da americana Mikaela Shiffrin nas provas de slalom do esqui alpino.

Em 7 de fevereiro, a partir das 9:30 (22:30 do dia 6 em Brasília), acontece o slalom gigante feminino.

Detentora do globo de cristal [título da melhor da temporada] do slalom em 2021/22, Vlhová, 26, espera subir pela primeira vez no pódio Olímpico. Ela ganhou cinco das sete provas de slalom da Copa do Mundo neste ano.

“Estou totalmente mentalmente equilibrada, disse Vlhová. “Era a única coisa que faltava antes de me tornar realmente a melhor”.

Vlhová tentará ser a primeira eslovaca a ganhar uma medalha Olímpica no esqui alpino.

“A temporada até agora tem sido muito boa para mim, então estou em um bom momento mentalmente e fisicamente também, totalmente focada nas competições Olímpicas. Eu me sinto muito forte”, comentou.

Apesar de Vlhová estar em melhor momento, o histórico e a experiência de Shiffrin não podem ser subestimadas. A americana, que também tem 26 anos, é hexacampeã mundial (a eslovaca tem um título) e já tem três medalhas Olímpicas, dois ouros e uma prata, contra nenhuma da rival.

“Por muito tempo a Mikaela foi melhor do que eu. Mas nas últimas temporadas eu mostrei que sou capaz de derrotá-la frequentemente. Nós nos respeitamos porque sabemos como é difícil se tornar a melhor do mundo”, afirmou Vlhová.

Petra Vlhova celebra vitória em etapa da Copa do Mundo no slalom em novembro de 2021. Foto: Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images

Não pense que o slalom gigante é uma disputa entre duas esquiadoras, no entanto. A sueca Sara Hector é a líder do slalom gigante na temporada e a suíça Lara Gut-Behrami, a francesa Tessa Worley e a austríaca Katharina Liesnberger também aparecem entre as favoritas.

Que os Jogos comecem no esqui alpino feminino.