Peru, Austrália, Costa Rica e Nova Zelândia lutam por últimas vagas da Copa do Mundo FIFA 2022: datas, horários e onde assistir

As últimas seleções serão confirmadas no maior torneio internacional de futebol masculino em eliminatórias de jogo único nos dias 13 e 14 de junho no país-sede do Mundial. Confira tudo que você precisa saber.