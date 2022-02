"Power couples" do curling lutam para sobreviver em Beijing 2022

Dia de sessão tripla no Cubo de Gelo, em Beijing 2022.

A segunda rodada do curling de duplas mistas trouxe para a pista duas nações que tinham descansado na abertura. A Itália de Stefania Constantini/Amos Mosaner venceu os dois jogos, enquanto o campeão Olímpico, o Canadá de John Morrison e Rachel Homan, estreou com sabor amargo frente à campeã mundial Grã-Bretanha perdendo contra Jennifer Dodds e Bruce Mouat.

Morrison/Homan salvaram o dia ganhando à Noruega, ao mesmo tempo que os suíços eram colocados em cheque pelas duas derrotas iniciais, dando sinais de vida ao conseguirem aplicar à Grã-Bretanha a primeira derrota no evento Olímpico.

Rachel Homan e John Morris tentam defender o estatuto de campeões Olímpicos em duplas mistas Foto: Lintao Zhang/Getty Images

"Power couples" do curling estão na luta pelas semifinais

O segundo dia de ação para as duplas mistas se saldou com uma vitória e uma derrota para Noruega e República Tcheca.

Os "power couples" do curling estão na luta pelas semifinais. Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien recuperaram da derrota surpreendente contra os tchecos na Sessão 1, no que foi um duelo familiar. Ambas seleções são compostas por atletas que estão casados, Nedregotten com Skaslien e Zuzana Paulova com Tomas Paul, algo que está em linha com a tradição do curling – um esporte familiar, que muitas vezes passa de geração em geração e com a chegada das duplas mistas ao programa Olímpico as portas foram abertas a equipes formadas por marido e mulher.

Perguntado sobre o segredo de jogarem juntos e permanecerem unidos, Magnus Nedregotten brincou com a derrota perante a República Tcheca.

"Me parece que precisamos pedir algumas dicas... Melhor perguntar aos tchecos - eles também são casados e ganharam da gente. Talvez nos possam aconselhar! Mas é muito divertido estarmos juntos nessa aventura, partilhamos tudo."

Se os escandinavos foram capazes de iniciar o dia vencendo os estadunidenses por 11-6, os tchecos perderam contra a Suécia por 7 a 4, mas conseguiram fechar batendo a Austrália (8-2). Já os noruegueses perderam contra o Canadá 7-6.

Resultados do dia no curling Olímpico em Beijing 2022

Após quatro sessões disputadas, confira os resultados do dia no curling Olímpico em Beijing 2022.

Sessão 2

AUS 5-6 CHI

SWE 7-4 CZE

USA 4-8 ITA

GBR 6-4 CAN

Sessão 3

ITA 8-7 SUI

USA 6-11 NOR

Sessão 4

NOR 6-7 CAN

SUI 8-7 GBR

CHN 6-7 SWE

CZE 8-2 AUS

