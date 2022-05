Pedro Barros compete no STU National de skate em Porto Alegre: veja programação e onde assistir

A cidade de Porto Alegre recebe entre 27 e 29 de maio a segunda etapa do STU National 2022, o circuito brasileiro de skate. A etapa contará com vários dos grandes nomes do esporte no país, incluindo o medalhista Olímpico de prata em Tóquio 2020 Pedro Barros. A entrada é gratuita ao público.

Campeão mundial em 2018 e seis vezes medalhista dos X-Games, Barros revelou que os Jogos de Tóquio deram a ele uma nova motivação na carreira.

“Depois de tantos anos, eu achei que estava indo para um caminho onde eu ia poder estar direcionando mais o que queria. Quando eu vi, estava no fervo de novo que foi esse momento no Japão e foi rejuvenescedor. Talvez tenha trazido pra mim um novo propósito”, disse o atleta de 27 anos ao GE.com.

“A preparação para as Olimpíadas me trouxe uma consciência sobre competição, e eu quero poder usar isso mais uma vez”, acrescentou o catarinense. “Se eu for pra Paris pra ficar de figurante, eu vou pedir pra ser técnico na seleção do Brasil. São dois anos de agora em diante. É ir pra medalhar com certeza, e eu quero ganhar o ouro. A prata foi animal, mas ficou o gostinho pra fechar com essa chave de ouro. Se eu abdicar de algumas coisas, focar e treinar, acho que dá pra levar o ouro!"

Além de Barros, atleta da disciplina park, estão confirmados Lucas Rabelo (street) e Raicca Ventura (park), ambos vencedores da primeira etapa em Criciúma. O park também terá Luiz Francisco, o Luizinho, Pedro Quintas, Isadora Pacheco, Dora Varella e Yndiara Asp entre os destaques.

Campeã mundial em 2021 e vencedora dos X-Games Chiba 2022 no street, Rayssa Leal anunciou esta semana que não irá a Porto Alegre para preservar, tendo em vista o Pro Tour de Roma em junho, primeiro evento a valer para a classificação para Paris 2024.

Os gaúchos poderão torcer para João Lucas Alves, conhecido como Xuxu. “O foco aqui em Porto Alegre, claro, é ganhar, mas independentemente disso, também proporcionar esse momento para minha família e para quem se inspira em mim”, disse Xuxu à GZH Esportes.

De forma inédita, o evento também terá o paraskate, na disciplina park, com nove participantes, trabalhando para a inclusão de pessoas com deficiência no esporte. Quem gosta de música também poderá curtir um festival de música, além dos grafites de Luis Flávio Vitola, o Trampo.

Programação do STU National de Porto Alegre

27 de maio (sexta-feira)

9h às 10h – Treino livre Street feminino

9h às 10h – Treino livre Park feminino

11h às 12h – Treino livre Park feminino

10h às 12h30 – Treino livre Street masculino

10h às 12h40 – Treino livre Park masculino

12h40 às 13h50 – Treino livre Park feminino

13h às 16h2 – Eliminatórias Street masculino

15h às 18h40 – Eliminatórias Park masculino

28 de maio (sábado)

8h às 9h – Treino livre Park feminino

9h às 10h30 – Treino livre Street masculino

9h às 10h50 – Semifinais Park feminino

10h30 às 11h30 – Treino livre Street feminino

11h40 às 15h55 – Semifinais Street masculino

14h às 15h50 – Semifinais Park masculino

15h50 às 16h20 – BV Tricks Park

15h55 às 19h – Semifinais Street feminino

19h às 19h30 – BV Tricks Street

29 de maio (domingo)

9h às 9h35 – Treino livre Park masculino

9h às 11h30 – Treino livre Street feminino

13h às 14h02 – Final Park feminino

14h15 às 15h30 – Final Street masculino

15h30 às 15h47 – Super Final Street masculino

16h às 17h02 – Final Park masculino

17h10 às 18h25 – Final Street feminino

18h25 às 18h42 – Super Final Street feminino

Onde assistir ao STU National de Porto Alegre

O Sportv2 transmitirá o evento no sábado (28) e no domingo (29). Já o site GE e o TikTok transmitem os três dias.