Exclusivo: Estrelas da patinação de velocidade em pista curta, Shaolin e Shaoang Liu falam sobre crescimento, irmandade e sonhos Olímpicos

O início da temporada internacional da patinação de velocidade em pista curta bate à porta. Com as fortes equipes asiáticas ausentes do Campeonato do Mundo no último mês de março por conta da pandemia da Covid-19, a Copa do Mundo da ISU (International Skating Union, a federação internacional) em Pequim, que começa na quinta (21 de outubro), será a primeira competição internacional com todos os grandes nomes da modalidade em mais de um ano.

O evento também servirá de teste para Beijing 2022, uma vez que será realizado no Estádio Indoor da Capital (instalação oficial dos Jogos). Ademais, receberá metade da equipe húngara masculina que fez história ao faturar o ouro no revezamento dos 5000m nos Jogos Olímpicos PyeongChang 2018, os irmãos Liu: Shaolin e Shaoang.

Recentemente a dupla mostrou o seu entrosamento no Campeonato do Mundo, em março, nos Países Baixos, quando conquistaram o ouro e a prata no geral. Ademais, Shaolin venceu nos 1000m e Shaoang faturou o seu primeiro título mundial, nos 500m, no dia anterior.

O evento-teste vai revelar se a boa forma dos irmãos vai continuar nessa nova temporada, em que também vamos ter os Jogos de Inverno.

Olympics.com conversou com os Liu dias antes da viagem deles para Pequim.

Os húngaros Shaoang Liu, Shaolin Sandor Liu, Viktor Knoch e Csaba Burjan celebram a conquista do ouro no revezamento masculino dos Jogos de PyeongChang 2018 Foto: 2018 Getty Images

A República Popular da China como segunda casa

Nascidos em Budapeste, capital da Hungria, de mãe húngara e pai chinês, Shaolin e Shaoang Liu cresceram em um ambiente multicultural.

Durante evento da Copa do Mundo em 2007, o pai dos irmãos Liu aproximou-se de um treinador da equipe nacional chinesa. Após uma rápida conversa, o treinador os convidou para um treino junto ao time e então, na altura com 10 e 12 anos de idade, os garotos embarcaram em uma jornada que mudaria as suas vidas.

Um período intensivo de 18 meses com a equipe chinesa teve um grande efeito no crescimento deles como atletas e como pessoas.

"Era duro. Fisicamente e mentalmente. Na Hungria, tínhamos uma ou duas sessões de treinos no gelo por semana, mas na China tínhamos duas por dia! Era toda uma experiência diferente," disse Shaolin.

A separação dos pais foi ainda mais dura para Shaoang, o irmão mais novo.

"Por seis meses os nossos pais ficaram conosco, mas precisaram voltar para a Hungria para trabalhar. Havia uma mulher que cuidava da gente, mas não era a mesma coisa," reflete Shaoang.

Ter um irmão mais velho ao lado fez toda a diferença para Shaoang, entretanto.

"Ele sempre será aquele meu irmão mais velho que irá realmente me ajudar para a vida toda. Tínhamos a responsabilidade de crescermos rapidamente e agir como adultos. Tínhamos que trabalhar duro porque os nossos pais se sacrificaram muito por nós e nos levaram até a China para que pudéssemos treinar. Foi um momento importante para as nossas vidas e tínhamos que encarar tudo isso com seriedade."

Uma vez separados dos pais e passando a maior parte do tempo no gelo, eles certamente tiveram uma infância bem diferente do normal mas, como Shaolin coloca, "o normal é chato, certo?"

'We are the Champions'

Os sacrifícios foram recompensados quando os irmãos, ao lado dos colegas de equipe Viktor Knoch e Csaba Burján, conqusitaram a primeira medalha de ouro para a Hungria em Jogos Olímpicos de Inverno, em PyeongChang 2018.

No início parecia que o sonho dos irmãos de uma medalha Olímpica não se concretizaria.

"Todas as nossas corridas individuais foram péssimas," disse Shaoang. "Shaolin chegou na final dele, mas não levou a medalha. Eu fui penalizado três vezes nas que disputei."

No entanto seria o último dia de competição que entraria para a história Olímpica da patinação em pista curta, não apenas para irmãos Liu, mas para a Hungria.

"A pressão na gente estava grande," disse Shaolin. "As pessoas esperavam uma medalha para a Hungria. Foi tenso."

Ainda mais depois que a torcida da casa "antecipou" uma provável vitória da República da Coreia. Mas, como frequentemente acontece na pista curta, a corrida teve uma história inesperada.

Não estava claro se a fala enérgica de Shaolin para a equipe antes do revezamento aguçou o espírito coletivo ou se a música 'We are the Champions' (Queen) que tocava no vestiário húngaro fez a magia, mas naquele dia o milagre aconteceu. A equipe magiar masculina desbancou os donos da casa e ficou com o ouro, deixando o público em silêncio.

Shaoang recorda: "Era como uma cena de filme. Ouvimos a música, abrimos o vestiário, era como se a fumaça estivesse vindo atrás de nós...podíamos imaginar a cena vista de fora, como em câmera lenta, era mesmo especial.

Não é surpresa que a música também estará na trilha sonora do time húngaro em Pequim.

Espaço para aperfeiçoamento

Ao passo que as estrelas magiares ficam mais próximas dos Jogos de Inverno, eles falam sobre um estilo de pensamento diferente para esses que serão os seus segundos Jogos: agora é questão de defender o título.

"Podemos ter novas caras no time e será emocionante", disse Shaolin.

Para Shaoang, uma jornada Olímpica diz respeito a crescimento e dar um passo de cada vez.

"Parece que Beijing ainda está longe, mas o tempo passa em um piscar de olhos. Ainda precisamos trabalhar muito. Nós temos quatro etapas de Copas do Mundo antes dos Jogos. Mudamos muito desde PyeongChang e vamos crescer ainda mais após Beijing."

Os Liu esperam receber apoio da torcida local nos próximos Jogos, uma vez que consideram a República Popular da China como uma "segunda casa".

"Esperamos que, mesmo que haja patinadores chineses, o público esteja ao nosso lado assim como vai estar com os competidores locais. Amamos os nossos fãs da China."

Ambos, Shaolin e Shaoang, são bastante populares na República Popular da China, com fãs que particularmente adoram a assinatura de entrada de Shaolin no gelo. Quando o seu nome é anunciado antes das provas, Shaolin toca as sobrancelhas e pisca para a câmera. Foi seu treinador que sugeriu isso uma vez e ele tem feito desde então.

"Só dei uma piscadela para a câmera uma vez e todos gostaram! Me deu sorte. Ganhei muitos títulos com essa sorte."

Laços de fraternidade

Os irmãos também disseram o quanto é especial ter um ao outro lado a lado em uma trajetória repleta de desafios.

"Começamos juntos na patinação, fizemos tudo juntos, em Copas do Mundo e nos Jogos Olímpicos dividimos o mesmo quarto. Fazemos tudo juntos," diz Shaolin. "Foi especial conquistar nossa primeira medalha de ouro Olímpica ao mesmo tempo. Nossos pais e familiares ficaram bastante orgulhosos."

Shaoang concorda.

"Permanecemos nos esportes porque inspiramos um ao outro. Nós dois fazemos o que gostamos na vida. Antes da corrida nós não temos nenhuma tática. Quando patinamos juntos, tudo vem naturalmente."

Isso é algo que eles esperam que continuará a servir, ao passo que buscam por mais títulos individuais bem como defendem o ouro Olímpico da equipe.