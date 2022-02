Patinação artística Programa livre feminino - com Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova - melhores momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno

O ROC ocupou as duas primeiras posições do pódio no individual feminino da patinação artística, cumprindo os prognósticos. A vitória ficou com Anna Shcherbakova, que junta a medalha de ouro Olímpica em Beijing 2022 ao título mundial, em um programa com dois saltos quádruplos e várias combinações entre saltos triplos.

A prata foi conquistada por Alexandra Trusova, que arrancou muitos aplausos do Estádio Indoor da Capital pela maneira agressiva como patinou, concluindo cinco saltos quádruplos.

A disputa pela medalha de bronze favoreceu a japonesa Sakamoto Kaori, que foi premiada por sua consistância ao longo da competição. Antes favorita, Kamila Valieva (ROC) terminou na quarta colocação. Os resultados completos são provisórios.

Este vídeo estará disponível nos EUA a partir do dia 2 de março (00:01 PST|03:01 EST).