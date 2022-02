Patinação artística individual masculino programa curto - com Nathan Chen - melhores momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno

Estrela da patinação artística dos Estados Unidos, Nathan Chen deixou no passado as memórias de uma queda que em PyeongChang 2018 lhe custou o pódio para vencer a medalha de ouro em Beijing 2022 no evento individual masculino. Embora o primeiro lugar só tenha sido confirmado após a patinação livre, logo no programa curto o atleta de 22 anos, natural de Salt Lake City, demonstrou suas intenções de conquistar o ouro Olímpico conseguindo uma pontuação que é recorde mundial: 113.97 pontos.

"Estou eufórico", disse Chen ao canal NBC após a sua apresentação. "Nos últimos Jogos Olímpicos nenhum dos meus programas curtos correram como eu queria. [Isto] sabe realmente bem; significa muito."

Este vídeo estará disponível nos EUA a partir do dia 2 de março (00:01 PST|03:01 EST).