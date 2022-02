Patinação artística: evento feminino em Beijing 2022 começa com programa curto; veja horários e onde assistir

As emoções da patinação artística continuam nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com o evento individual feminino da patinação artística. No dia 15 de fevereiro (terça-feira), acontece o programa curto e em 17 de fevereiro o programa longo (livre) no Estádio Indoor da Capital. As notas de ambos são somadas para determinar as medalhistas Olímpicas. Veja os horários:

Programa curto : 15 de fevereiro (terça-feira) - 18:00 locais (7:00 de Brasília)

: 15 de fevereiro (terça-feira) - 18:00 locais (7:00 de Brasília) Programa longo (livre): 17 de fevereiro (quinta-feira) - 18:00 locais (7:00 de Brasília)

Ao todo, 30 patinadoras artísticas se apresentam no programa curto, com as melhores 24 tendo a oportunidade de retornar para o programa longo. A primeira a tomar o gelo será a ucraniana Anastasiia Shabotova e a noite se encerra com a japonesa Sakamoto Kaori.

A atual campeã mundial Anna Shcherbakova, a medalhista de bronze mundial em 2021 Alexandra Trusova e Kamila Valieva, cuja participação está sob revisão, são as favoritas. As três representam o ROC, que pode vir a ser o primeiro NOC (Comitê Olímpico Nacional em inglês) a ganhar todas as medalhas no individual feminino.

Segunda colocada no programa curto feminino do evento por equipes, a japonesa Higuchi Wakaba também é um nome para ficar de olho, bem como a canadense Madeline Schizas.

Ao contrário do masculino, em que os favoritos eram velhos conhecidos de outros Jogos Olímpicos, nenhuma das três medalhistas de PyeongChang retornou a Pequim no feminino. Há quatro anos, a campeã Olímpica foi Alina Zagitova (OAR - Atletas Olímpicos da Rússia), a prata de Evgenia Medvedeva (OAR) e o bronze ficou com a canadense Kaetlyn Osmond.

Onde assistir ao programa curto do individual feminino

Em território brasileiro, é possível acompanhar a patinação artística e todas as emoções de Beijing 2022 ao vivo pelos canais Globo/Sportv e pelo Olympics.com.

Caso não esteja no Brasil, clique aqui para saber como assistir.