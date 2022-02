Alerta de medalha: Sui Wenjing e Han Cong dão ouro aos anfitriões na patinação artística de pares em Beijing 2022

O desfecho da patinação artística em Beijing 2022 foi uma festa caseira. Sui Wenjing e Han Cong, da República Popular da China, conquistaram as últimas medalhas do esporte, nos pares, neste sábado, 19 de fevereiro, no Estádio Indoor da Capital.

A pontuação final de Sui a Han foi de 239.88. Os chineses tiraram a maior nota tanto no programa curto (em que estabeleceram recorde) quanto no livre. Enfim veio a consagração de Sui e Han, que haviam sido medalhistas de prata em PyeongChang 2018 e também no Mundial de 2021.

A prata e o bronze ficaram com o ROC. Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov somaram 239.25 e e Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, 237.71.

Mishina e Galliamov estavam invictos desde o Mundial de 2021.

Desde o início da temporada 2015/16, Sui e Han estiveram no pódio em todas as competições internacionais que disputaram.

Esta foi a primeira vez em 60 anos que os pares encerram o programa competitivo da patinação artística nos Jogos de Inverno. A mudança foi feita justamente para dar um gran finale aos anfitriões em Pequim.

Os chineses são o NOC (Comitê Olímpico Nacional) de maior sucesso neste evento desde Salt Lake City 2002, com sete medalhas. Sui e Han são o segundo par chinês a levar o ouro, após Shen Xue e Zhao Hongbo em Vancouver 2010.

Mais informações em instantes.