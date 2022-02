Patinação artística começa em Beijing 2022: veja horários e onde assistir

A patinação artística é uma das modalidades mais lembradas quando se pensa em Jogos Olímpicos de Inverno. No entanto, na primeira vez em que esteve no programa Olímpico, fez parte dos Jogos de Verão, em Londres 1908. Desde Chamonix 1924 está nos Jogos de Inverno.

Em Beijing 2022 serão cinco eventos na competição da patinação artística:

Individual masculino

Individual feminino

Duplas

Dança no gelo

Evento por equipes (individuais masculino e feminino, duplas e dança no gelo)

Tudo vai começar na manhã da sexta-feira, dia 4 de fevereiro, às 9:55 locais (22:55 do dia 3 em Brasília e 1:55 do dia 4 em Lisboa), no Estádio Indoor da Capital, com o programa curto da patinação individual masculina do evento por equipes.

A temporada atual da patinação artística mostra mais equilíbrio entre os países no masculino e um domínio das atletas do ROC no feminino, duplas e dança no gelo, cujo bom momento poderá ser confirmado em Beijing 2022.

O Olympics.com traz uma prévia da patinação artística em Pequim, atletas para ficar de olho, eventos e programação. Todas as emoções poderão ser acompanhadas em território brasileiro com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv.

Wenjing Sui e Cong Han durante treino em 2021. Foto: Brian Hendrie/Olympic Channel

A atual temporada

A atual temporada da patinação artística tem mostrado um domínio do ROC nas duplas, na dança no gelo e, sobretudo, entre as mulheres, com destaque para Kamila Valieva e Anna Scherbakova, que faturaram quatro de seis etapas do Grande Prêmio (GP) da ISU (sigla em inglês para União Internacional de Patinação).

Nas duplas, Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov atravessam boa fase com a conquista de duas etapas de Grande Prêmio, mas os chineses Wenjing Sui e Cong Han - que também venceram duas - contarão com o apoio da torcida local. Na dança no gelo, Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov do ROC, e os franceses Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron prometem emoções até o fim. Papadakis e Cizeron optaram em não competir no europeu da Estônia, em janeiro, para focarem os seus treinos para Beijing 2022.

Entre os homens, Hanyu Yuzuru (JPN) vai em busca do tricampeonato Olímpico consecutivo. Para tratar de uma lesão nos ligamentos do joelho direito e uma outra persistente no jelho, ficou de fora da última temporada do Grande Prêmio. Enquanto isso, viu seus compatriotas Kagiyama Yuma e Uno Shoma crescerem de rendimento, fazendo deste trio grande favorito nos Jogos. Após oito meses longe das competições retornou com vitória ao Campeonato Japonês em janeiro de 2022 e vai com tudo para Pequim: "Os Jogos Olímpicos não são um recital. São um evento que você precisa ganhar...por esta razão, estarei muito determinado", disse Hanyu em entrevista para o Olympics.com

Destaques do europeu

A capital da Estônia recebeu em janeiro o europeu de patinação artística, em que os atletas do ROC foram protagonistas, nomeadamente Kamila Valieva, Mark Kondratiuk, Mishina e Galliamov (duplas), Sinitsina e Katsalapov (dança no gelo), e também Alexandra Trusova e Anna Scherbakova entre as mulheres.

Kamila Valieva Foto: 時事通信

A patinação artística em Beijing 2022

A patinação artística começa em Beijing 2022 nesta sexta-feira dia 4 de fevereiro às 9:55 locais (22:55 do dia 3 pela hora de Brasília e 1:55 em Lisboa), com o programa curto da patinação masculina individual do evento por equipes.

A programação completa da patinação artística em Beijing 2022 está aqui.

Você poderá acompanhar as emoções deste esporte em território brasileiro com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv.

