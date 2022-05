Rumo a Paris 2024: confira o sistema de classificação do golfe

Em sua essência, o golfe é um esporte muito simples. Suas regras consistem em "jogar uma bola com um taco desde um ponto para dentro de um buraco por uma tacada ou tacadas sucessivas de acordo com as regras". Atletas usam diferentes tacos, dependendo do tipo de terreno de onde realizam a tacada.

Em Tóquio 2020, Nelly Korda e Xander Schauffele foram ao topo do pódio no feminino e no masculino, respectivamente, motivos de orgulho para a equipe estadunidense, enquanto que a japonesa INAMI Mone e Rory Sabbatini obtiveram a prata.

Não há como se esquecer da épica batalha pelo bronze no torneio masculino, que deixou os fãs do golfe ansiosos à espera de mais emoções em Paris 2024. No entanto, antes disso, os melhores golfistas do mundo precisam ir em busca da classificação para os Jogos, antes de tudo começar na capital francesa dentro de dois anos.

Quantos atletas competem no golfe em Paris 2024?

Haverá 120 atletas competindo no golfe em Paris 2024, 60 em cada um dos eventos masculino e feminino, a mesma quantidade de Tóquio 2020.

A nação anfitriã França tem dois lugares garantidos, um por gênero. Os outros 118 (59 por gênero) serão decididos pelo Ranking Olímpico de Golfe (ROG) em dois anos.

Não haverá vagas de universalidade alocadas. No entanto, elas podem ser oferecidas aos Comitês Olímpicos Nacionais (NOCs) dentro do processo de realocação de vagas não aproveitadas.

Como é a classificação do golfe em Paris 2024?

As vagas do golfe em Paris 2024 serão decididas de acordo com o ranking Olímpico, nas datas de 17 de junho de 2024 (masculino) e 24 de junho de 2024 (feminino).

Um número de torneios vale pontos para o ranking, no masculino e no feminino.

Pontos são distribuídos para atletas com base em suas posições finais em cada evento. Eventos mais fortes dão mais pontos, de acordo com o calendário de distribuição de pontos aprovado pela Federação Internacional de Golfe (IGF).

Pontos de ranking de um golfista acumulam por dois anos, com os pontos distribuídos nos últimos 13 meses valendo 100%. Após as 13 semanas, os pontos perdem 1,1% por semana, por 91 semanas, antes de saírem totalmente do ranking do atleta.

O ranking Olímpico é ordenado de acordo com a média de pontos que os atletas conseguem acumular por torneio nesse período de dois anos.

Calcular a média de pontos é simples - você divide o número total de pontos que o atleta conquistou pelo número de torneios que ele ou ela jogaram naquele período.

Há um mínimo divisor de 35 eventos no ranking feminino no período de dois anos, enquanto no ranking masculino há um divisor mínimo de 40 eventos e um máximo de 52 no período de dois anos.

Se os atletas empatarem em número médio de pontos, o desempate será feito com o seguinte critério:

Primeiramente, comparando o total de pontos conquistados no período das últimas 52 semanas. Se o empate permanecer, os pontos conquistados nas últimas 13 semanas.

O top 15 do ranking Olímpico será selecionado por nome e terá sua vaga Olímpica assegurada, com o máximo de quatro atletas por país.

Em seguida, atletas da 16ª posição para frente serão selecionados por nome e terão suas vagas garantidas, com o máximo de dois atletas por país (cota que inclui os do top 15), até que se chegue a 59 atletas (incluindo vagas continentais).

Cada um dos cinco continentes do Movimento Olímpico devem ter pelo menos um atleta nos eventos masculino e feminino. Se eles não se classificarem de acordo com os critérios acima, as vagas continentais serão alocadas ao atleta de maior ranking Olímpico do continente que ainda não estiver representado.

Se uma vaga alocada não for confirmada pelo NOC no período determinado, ou for declinada pelo NOC, ela será realocada ao atleta de maior ranking elegível que ainda não se classificou - sempre respeitando a cota máxima por país por evento.

Como será o formato da competição e as datas do golfe em Paris 2024?

A competição de golfe de Paris 2024 acontecerá entre 1 e 10 de agosto de 2024 no Golf National, localizado em Saint-Quentin-en-Yvelines, a 41km da Vila Olímpica.

O formato da competição Olímpica de golfe será o stroke play (jogo por tacadas), que consiste em contar o número total de tacadas que o atleta fez para chegar ao fim do percurso nos quatro dias (72 buracos, 18 por dia). O golfista com o menor número de tacadas no final das quatro rodadas é o vencedor.

Jon Rahm of Spain celebrates on the 18th green after winning during the final round of The Memorial Tournament on July 19, 2020 Foto: 2020 Getty Images

Golfistas para ficar de olho rumo a Paris 2024

O espanhol Jon Rahm, número 1 do mundo no momento, foi forçado a desistir de Tóquio 2020 após testar positivo para COVID-19. Ele tentará recuperar o tempo perdido em Paris 2024, lutando pela primeira medalha da Espanha no golfe nas Olimpíadas.

O britânico Rory McIlroy estreou nos Jogos Olímpicos no Japão, terminando em quarto lugar após um playoff épico pelo bronze. O norte-irlandês se tornou o terceiro jogador, após Jack Nicklaus e Tiger Woods, a ganhar quatro majors antes dos 25 anos, e o primeiro europeu a ganhar três majors diferentes. Depois de Tóquio, McIlroy disse à Sky Sports: "Nunca tentei tanto chegar em terceiro. É decepcionante sair daqui sem uma medalha. Isso me faz ficar mais determinado a ir a Paris e ganhar uma medalha".

No feminino, as medalhistas de ouro e bronze de Tóquio 2020 continuam em ótima forma. Nelly Korda (EUA) e Lydia Ko (Nova Zelândia) são as número 2 e 3 do mundo, respectivamente, atrás da sul-coreana KO Jin-Young, que foi nona em Tóquio. Ko tem a possibilidade de ser a primeira golfista na história a ganhar três medalhas Olímpicas seguidas.

Golfistas da República da Coreia dominaram o golfe feminino na última década. Desde 2010, não há uma temporada que uma atleta do país não ganhe um major. Quatro do top 10 feminino atual é de lá, incluindo a medalhista de ouro na Rio 2016 PARK In-Bee.

Linha do tempo da classificação do golfe em Paris 2024

17 de junho de 2024*: Fim do período de classificação do ranking Olímpico masculino

18 de junho de 2024: Ranking Olímpico masculino é publicado e IGF informa NOCs sobre vagas masculinas alocadas

18 de junho de 2024: IGF publica a lista reserva de realocação masculina

24 de junho de 2024**: Fim do período de classificação do ranking Olímpico feminino

25 de junho de 2024: Ranking Olímpico feminino é publicado e IGF informa NOCs sobre vagas femininas alocadas

25 de junho de 2024: IGF publica a lista reserva de realocação feminina

27 de junho de 2024: Prazo para NOCs confirmarem o uso das vagas alocadas para a IGF

2 de julho de 2024: IGF realoca vagas não utilizadas

8 de julho de 2024: Prazo de Inscrições de Paris 2024

31 de julho de 2024: Fim da realocação do torneio masculino

1-4 de agosto de 2024: Torneio Olímpico individual masculino

6 de agosto de 2024: Fim da realocação do torneio feminino

7-10 de agosto de 2024: Torneio Olímpico individual feminino

*ou até o fim dos eventos de classificação que foram programados para 17 de junho de 2024, mas foram adiados pelo clima ou outras circunstâncias, desde que o evento seja completado até 18 de junho de 2024.

**ou até o fim dos eventos de classificação que foram programados para 24 de junho de 2024, mas foram adiados pelo clima ou outras circunstâncias, desde que o evento seja completado até 25 de junho de 2024

Veja todos os sistemas de classificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024