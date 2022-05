Rumo a Paris 2024: confira o sistema de classificação do ciclismo mountain bike

Após as emoções de Tóquio 2020, o mountain bike retorna ao programa Olímpico em Paris 2024. Haverá corridas masculina e feminina no Elencourt Hill de Paris, com os ciclistas batalhando pelo maior prêmio do esporte - as medalhas Olímpicas.

Antes de qualquer coisa, os ciclistas precisam se classificar para o evento - uma tarefa nada fácil. Descubra tudo sobre a jornada até Paris 2024 para o ciclismo cross-country mountain bike.

Quantos atletas competem no ciclismo mountain bike em Paris 2024?

No total, 72 atletas competem em Paris 2024 no mountain bike. Como país-sede, a França tem direito a duas vagas, uma masculina e uma feminina, enquanto algumas são reservadas para as Vagas Universais, que serão decididas pela Comissão Tripartido em 2024.

Os outros 68 lugares - 34 para homens e 34 para mulheres - serão alocados com base nas competições antes dos Jogos, com um máximo de duas vagas masculinas e duas femininas para cada país - uma menos do que em Tóquio 2020.

Como é a classificação do mountain bike para Paris 2024?

Os pontos adquiridos durante a Classificação Olímpica de Mountain Bike da UCI contarão para a classificação Olímpica. Os países ranqueados de um a oito classificam dois atletas, enquanto os países de nono a décimo nono classificam um atleta.

O ranking Olímpico da UCI será decidido somando os pontos dos três atletas de maior ranking de cada país no período de classificação, que vai de 7 de maio de 2022 a 26 de maio de 2024.

Um máximo de dois Campeonatos Continentais são incluídos no ranking, com os últimos dois que acontecerem contando (se houver mais do que dois).

Países da África, da América e da Ásia que não se classificarem pelo ranking Olímpico podem se classificar pelos Campeonatos Continentais respectivos - com o país de melhor ranking do continente recebendo uma vaga.

Os dois países de melhor ranking no Campeonato Mundial UCI de Mountain Bike de 2023 nas corridas de elite e de sub-23 e que não se classificaram pelo ranking de Classificação Olímpica de Mountain Bike da UCI ou pelos Continentais de 2023 poderá obter no máximo uma vaga por país, com os países que já se classificaram pela corrida de elite não sendo não elegíveis para classificação pela corrida sub-23.

Qual é o formato de competição e programação do mountain bike em Paris 2024?

Assim como Tóquio 2020, a competição de Paris 2024 do mountain bike incluirá uma corrida masculina e outra feminina de cross-country. As corridas acontecem no dia 28 e 29 de julho (domingo e segunda-feira), com cada uma indo das 14h às 16h30 locais.

O local da competição será o Elencourt Hill, o ponto mais alto da região de Paris, que chega a uma altitude de 231 metros. Para minimizar o impacto no meio ambiente, 95% do percurso será baseado em trilhas existentes, com vários caminhos deixados como legado depois dos Jogos.

Ciclistas de mountain bike para ficar de olho em Paris 2024

A competição masculina de mountain bike em Tóquio 2020 viu o ciclista multidisciplinar Tom Pidcock da Grã-Bretanha conquistar o ouro, com o suíço Mathias Flückiger com a prata e o espanhol David Valero com o bronze. Pidcock está atualmente pedalando no ciclismo de estrada, ganhando dois títulos mundiais no Cyclo-cross em janeiro.

Mantenha os olhos no suíço Nino Schurter - cuja vitória na abertura da Copa do Mundo 2022 em Petrópolis, Brasil, fez com que ele igualasse o francês Julien Absalon com o maior número de vitórias no XCO (cross-country Olímpico) em Copas do Mundo.

Outros ciclistas tentarão o pódio em Paris, como o neerlandês Mathieu van der Poel e o francês Victor Koretzky.

Na competição feminina, a atual campeã Olímpica, a suíça Jolanda Neff, liderou um pódio 100% da Suíça, com Sina Frei em segundo e Linda Indergrand em terceiro.

Outras estrelas na competição feminina incluem a francesa Loana Lecomte, a britânica Evie Richards e a sueca Jenny Rissveds - ouro na Rio 2016 - além da lenda francesa Pauline Ferrand-Prevot, que é tricampeã mundial de XCO.

Linha do tempo de classificação do ciclismo mountain bike em Paris 2024

7 de maio 2022 - 26 de maio 2024: período de Classificação do Mountain Bike da UCI

7 de maio 2022 - 26 de maio 2024: período em que os resultados são incluídos no ranking de Classificação de Mountain Bike da UCI de 26 de maio de 2024

3 - 13 de agosto 2023: Campeonato Mundial de Mountain Bike da UCI

2023: Campeonato Africano, Campeonato Pan-Americano, Campeonato Asiático (datas e locais a definir)

28 de maio 2024: publicação do ranking de Qualificação Olímpica

3 de junho 2024: UCI confirma por escritos aos NOCs (Comitês Olímpicos Nacionais) as vagas obtidas

17 de junho 2024: os NOCs confirmam à UCI o uso das vagas alocadas

21 de junho 2024: UCI realoca vagas não utilizadas

28 de junho 2024: NOCs confirmam à UCI o uso das vagas realocadas

8 de julho 2024: Deadline de Inscrições Esportivas de Paris 2024

26 de julho - 11 de agosto 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024

