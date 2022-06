Paris 2024: categorias de peso da luta Olímpica

A luta é um dos esportes mais antigos no programa Olímpico e apareceu nos Jogos modernos em 1896.

Até Atenas 2004, apenas os eventos masculinos participavam, mas quatro anos depois as quatro categorias femininas foram adicionadas.

Desde então, os eventos femininos aumentaram e haverá seis categorias de peso femininas nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e 12 para homens.

Categorias de peso da luta em Paris 2024

Categorias femininas

Luta livre 50kg

Luta livre 53kg

Luta livre 57kg

Luta livre 62kg

Luta livre 68kg

Luta livre 76kg

Categorias masculinas

Greco-Romana 60kg

Greco-Romana 67kg

Greco-Romana 77kg

Greco-Romana 87kg

Greco-Romana 97kg

Greco-Romana 130kg

Luta livre 57kg

Luta livre 65kg

Luta livre 74kg

Luta livre 86kg

Luta livre 97kg

Luta livre 125kg

O que aconteceu na luta em Tóquio 2020

As mulheres japonesas dominaram em suas Olimpíadas em casa em Tóquio no Makuhari Messe Hall. Elas venceram quatro medalhas de ouro de seis em disputa, com as irmãs Kawai Yukako e Kawai Risako.

Outro destaque dos eventos femininos foi na categoria 68kg, em que a história foi feita duas vezes. Blessing Oborududu se tornou a primeira nigeriana a fazer uma final Olímpica e a americana Tamyra Mensah-Stock se tornou a primeira negra no topo do pódio no esporte.

A história também foi feita na categoria masculina, com Myles Nazem Amine triunfando sobre a medalhista mundial de prata de 2019 Deepak Punia, da Índia, na disputa do bronze da luta livre de 86kg, para ser o primeiro atleta de San Marino a ganhar uma medalha Olímpica no esporte.

Na mesma categoria, a medalha de ouro teve o americano David Taylor, conhecido como Magic Man, derrotando Hassan Yazdani, da República Islâmica do Irã, nos últimos momentos. Foi uma derrota triste para Yazdani, que esperava ser o primeiro bicampeão Olímpico de seu país. Dois meses depois, o iraniano derrotou Taylor na final do Mundial de 2021.

Houve outra virada dramática na semifinal dos 57kg. Ravi Kumar perdia por 9-2 para o cazaque Nurislam Sanayev, mas o lutador indiano virou a luta com uma queda, saindo com a vitória no final. Ele se tornou o segundo indiano a disputar uma final Olímpica de luta.

Gable Steveson, dos EUA, na época com 21 anos, também mostrou sua força na final da luta livre 125kg. Com 10 segundos restantes, o placar era 8-5 para Geno Petriashvili. No entanto, dois takedowns do americano viraram para 8-10. Depois de Tóquio 2020, o medalhista de ouro assinou um contrato de vários anos com a WWE (World Wrestling Entertainment) em setembro de 2021.

Do outro lado do espectro de idade, o astro cubano Mijain Lopez Nunez, que tinha 38 anos na época, se tornou apenas o segundo lutador da história a ganhar uma quarta medalha Olímpica de ouro.