Confira os principais eventos esportivos da temporada de inverno no hemisfério norte

O inverno se aproxima no hemisfério norte e, com isso, a temporada dos esportes do gelo e da neve fica ainda mais agitada.

Até o final de março e início de abril, o calendário das modalidades está recheado de eventos internacionais, com participação de atletas brasileiros. Cada vez mais presentes e que a cada ano obtêm resultados ainda melhores. Nicole Silveira, no skeleton, e o quarteto brasileiro do bobsled, 20º colocado em Beijing 2022, são grandes exemplos.

O Olympics.com separou abaixo o que de melhor nos reserva os próximos meses, com uma agenda de diversos esportes de inverno.

Biatlo

Copa do Mundo da IBU - etapa de Kontiolahti (Finlândia) - 29 de novembro a 4 de dezembro de 2022

Copa do Mundo da IBU - etapa de Hochfilzen (Áustria) - 8 a 11 de dezembro de 2022

Copa do Mundo da IBU - etapa de Annecy (França) - 15 a 18 de dezembro de 2022

Copa do Mundo da IBU - etapa de Pokljuka (Eslovênia) - 5 a 8 de janeiro de 2023

Copa do Mundo da IBU - etapa de Ruhpolding (Alemanha) - 11 a 15 de janeiro de 2023

Copa do Mundo da IBU - etapa de Antholz-Anterselva (Itália) - 19 a 22 de janeiro de 2023

Copa do Mundo da IBU - etapa de Oberhof (Alemanha) - 8 a 19 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo da IBU - etapa de Nove Mesto na Morava (República Tcheca) - 2 a 5 de março de 2023

Copa do Mundo da IBU - etapa de Oestersund (Suécia) - 9 a 12 de março de 2023

Copa do Mundo da IBU - etapa de Oslo (Noruega) - 16 a 19 de março de 2023

Bobsled

Copa do Mundo IBSF - etapa de Whistler (Canadá) - 24 a 26 de novembro de 2022

Copa do Mundo IBSF - etapa de Park City (Estados Unidos) - 1º a 3 de dezembro de 2022

Copa do Mundo IBSF - etapa de Lake Placid (Estados Unidos) - 16 a 18 de dezembro de 2022

Copa do Mundo IBSF - etapa de Winterberg (Alemanha) - 6 a 8 de janeiro de 2023

Copa do Mundo IBSF - 1ª etapa de Altenberg (Alemanha) - 13 a 15 de janeiro de 2023

Copa do Mundo IBSF - 2ª etapa de Altenberg (Alemanha) - 20 a 22 de janeiro de 2023

Copa do Mundo IBSF - etapa de Innsbruck (Áustria) - 10 a 12 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo IBSF - etapa de Sigulda (Letônia) - 17 a 19 de fevereiro de 2023

Curling

Campeonato Pan-Continental - Calgary (Canadá) - 31 de outubro a 6 de novembro de 2022

Campeonato Europeu - Östersund (Suécia) - 18 a 26 de novembro de 2022

Campeonato Mundial - Gangneung (República da Coreia) - 22 a 29 de abril de 2022

Esqui alpino

Copa do Mundo FIS - Lake Louise (Canadá) - 25 a 27 de novembro de 2022

Copa do Mundo FIS - Beaver Creek (Estados Unidos) - 2 a 4 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIS - Val d'Isère (França) - 10 e 11 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIS - Val Gardena/Gröden (Itália) - 16 e 17 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIS - Alta Badia (Itália) - 18 e 19 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIS (apenas slalom) - Madonna di Campiglio (Itália) - 22 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIS - Bormio (Itália) - 28 e 29 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIS (apenas slalom) - Garmisch-Partenkirchen (Alemanha) - 4 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Adelboden (Suíça) - 7 e 8 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Wengen (Suíça) - 13 a 15 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Kitzbühel (Áustria) - 20 a 22 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS (apenas slalom) - Schladming (Áustria) - 24 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Garmisch-Partenkirchen (Alemanha) - 28 e 29 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS (apenas slalom) - Chamonix (França) - 4 de fevereiro de 2023

Campeonato Mundial FIS - Courchevel e Méribel (França) - 7 a 19 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Palisades Tahoe (Estados Unidos) - 25 e 26 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Aspen (Estados Unidos) - 3 a 5 de março de 2023

Copa do Mundo FIS - Kranjska Gora (Eslovênia) - 11 e 12 de março de 2023

Copa do Mundo FIS (Finais) - Soldeu (Andorra) - 15 a 19 de março de 2023

Esqui cross-country

Copa do Mundo FIS - Ruka (Finlândia) - 25 a 27 de novembro de 2022

Copa do Mundo FIS - Lillehammer (Noruega) - 2 a 4 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIS - Beitostølen (Noruega) - 9 e 10 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIS - Davos (Suíça) - 17 e 18 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIS - Val Müstair (Suíça) - 31 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Oberstdorf (Alemanha) - 3 e 4 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Val di Fiemme (Itália) - 6 a 8 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS (apenas sprint estilo livre) - Milão (Itália) - 21 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Les Rousses (França) - 27 a 29 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIS - Toblach (Itália) - 3 e 4 de fevereiro de 2023

Campeonato Mundial FIS - Planica (Eslovênia) - 23 e 24 de fevereiro, 1º e 5 de março de 2023

Copa do Mundo FIS (apenas largada em massa 50km estilo livre) - Oslo (Noruega) - 11 de março de 2023

Copa do Mundo FIS (apenas sprint clássico) - Drammen (Noruega) - 14 de março de 2023

Copa do Mundo FIS - Falun (Suécia) - 17 e 18 de março de 2023

Copa do Mundo FIS (apenas sprint estilo livre) - Tallinn (Estônia) - 21 de março de 2023

Copa do Mundo FIS - Lahti (Finlândia) - 25 e 26 de março de 2023

Esqui estilo livre

Copa do Mundo FIS (tour transalpino) - Val Thorens (França), Arosa (Suíça) e Innichen (Itália), de 8 a 22 de dezembro de 2022

Campeonato Mundial FIS - Bakuriani (Geórgia) - 19 de fevereiro a 5 de março

Esqui de montanha

Copa do Mundo ISMF - Val Throens (França) - 25 de novembro de 2022

Copa do Mudno ISMF - Pontedilegno-Tonale (Itália) - 16 de dezembro de 2022

Copa do Mundo ISMF - Morgins (Suíça) - 11 de janeiro de 2023

Copa do Mundo ISMF - Arinsal-La Massana (Andorra) - 21 de janeiro de 2023

Copa do Mundo ISMF - Val Martello (Itália) - 16 de fevereiro de 2023

Campeonato Mundial ISMF - Boi Taull (Espanha) - 26 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo ISMF - Schladming (Áustria) - 17 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo ISMF - Tromsø (Noruega) - 12 de abril de 2023

Hóquei no gelo

Campeonato Mundial masculino - Tampere (Finlândia) e Riga (Letônia) - 12 a 28 de maio de 2023

Campeonato Mundial feminino - Canadá - 2023 (data a definir)

Campeonato Mundial masculino da 1ª divisão (grupo A) - Nottingham (Grã-Bretanha) - 29 de abril a 5 de maio de 2023

Campeonato Mundial masculino da 1ª divisão (grupo B) - Tallinn (Estônia) - 23 a 28 de abril de 2023

Luge

Copa do Mundo FIL - etapa de Innsbruck (Áustria) - 3 e 4 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIL - etapa de Whistler (Canadá) - 9 e 10 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIL - etapa de Park City (Estados Unidos) - 16 e 17 de dezembro de 2022

Copa do Mundo FIL - etapa de Sigulda (Letônia) - 7 e 8 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIL - etapa de Lillehammer (Noruega) - 14 e 15 de janeiro de 2023

Campeonato Mundial FIL - Oberhof (Alemanha) - 28 e 29 de janeiro de 2023

Copa do Mundo FIL - etapa de Altenberg (Alemanha) - 4 e 5 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo FIL - etapa de Winterberg (Alemanha) - 11 e 12 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo FIL - etapa de St. Moritz-Celerina (Suíça) - 18 e 19 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo FIL - etapa de Winterberg (Alemanha) - 25 e 26 de fevereiro de 2023

Patinação artística

Grande Prêmio da ISU - etapa da França (Angers) - 4 a 6 de novembro de 2022

Grande Prêmio da ISU - etapa da Grã-Bretanha (Sheffield) - 11 a 13 de novembro de 2022

Grande Prêmio da ISU - etapa do Japão (Sapporo) - 18 a 20 de novembro de 2022

Grande Prêmio da ISU - etapa da Finlândia (Espoo) - 25 a 27 de novembro de 2022

Grande Prêmio da ISU - finais - Turim (Itália) - 8 a 11 de dezembro de 2022

Campeonato Nacional do Japão - Osaka (Japão) - 21 a 25 de dezembro de 2022

Campeonato Quatro Continentes da ISU - Colorado Springs (Estados Unidos) - 7 a 12 de fevereiro de 2023

Mundial Júnior da ISU - Calgary (Canadá) - 27 de fevereiro a 5 de março de 2023

Patinação de velocidade

Copa do Mundo da ISU - etapa de Stavanger (Noruega) - 11 a 13 de novembro de 2022

Copa do Mundo Quatro Continentes da ISU - Québec (Canadá) - 2 a 4 de dezembro de 2022

Copa do Mundo da ISU - etapa de Calgary (Canadá) - 9 a 11 de dezembro de 2022

Copa do Mundo da ISU - etapa de Calgary (Canadá) - 16 a 18 de dezembro de 2022

Campeonato Europeu - Hamar (Noruega) - 6 a 8 de janeiro de 2023

Copa do Mundo da ISU - etapa de Tomaszów Mazowiecki (Polônia) - 10 a 12 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo da ISU (finais) - Tomaszów Mazowiecki (Polônia) - 17 a 19 de fevereiro de 2023

Campeonato Mundial da ISU - Heerenveen (Países Baixos) - 2 a 5 de março de 2023

Patinação de velocidade em pista curta

Copa do Mundo da ISU - etapa de Salt Lake City (Estados Unidos) - 4 a 6 de novembro de 2022

Copa do Mundo da ISU - 1ª etapa de Almaty (Cazaquistão) - 9 a 11 de dezembro de 2022

Copa do Mundo da ISU - 2ª etapa de Almaty (Cazaquistão) - 16 a 18 de dezembro de 2022

Campeonato Europeu - Gdansk (Polônia) - 13 a 15 de janeiro de 2023

Copa do Mundo da ISU - Dresden (Alemanha) - 3 a 5 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo da ISU - Dordrecht (Países Baixos) - 10 a 12 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo da ISU - Seul (República da Coreia) - 10 a 12 de março de 2023

Skeleton

Copa América - etapa de Whistler (Canadá) - 11 e 12 de novembro de 2022

Copa do Mundo IBSF - etapa de Whistler (Canadá) - 24 a 26 de novembro de 2022

Copa do Mundo IBSF - etapa de Park City (Estados Unidos) - 1º a 3 de dezembro de 2022

Copa do Mundo IBSF - etapa de Lake Placid (Estados Unidos) - 16 a 18 de dezembro de 2022

Copa do Mundo IBSF - etapa de Winterberg (Alemanha) - 6 a 8 de janeiro de 2023

Copa do Mundo IBSF - 1ª etapa de Altenberg (Alemanha) - 13 a 15 de janeiro de 2023

Copa do Mundo IBSF - 2ª etapa de Altenberg (Alemanha) - 20 a 22 de janeiro de 2023

Copa do Mundo IBSF - etapa de Innsbruck (Áustria) - 10 a 12 de fevereiro de 2023

Copa do Mundo IBSF - etapa de Sigulda (Letônia) - 17 a 19 de fevereiro de 2023

Snowboard