Os Jogos Olímpicos retornam a Pequim 14 anos depois para um espetáculo de inverno

A partir do dia 4 de fevereiro, a capital da República Popular da China será a primeira cidade-sede a receber os Jogos de Verão e de Inverno. Ainda em 2008, Pequim ganhou os olhos do mundo por conta de belas instalações como o Estádio Nacional ‘Ninho do Pássaro’, sede das Cerimônias de Abertura e Encerramento daquela edição - e que repetirá a dose em Beijing 2022.

Se há 14 anos o local foi palco da consagração de Usain Bolt como homem mais rápido do mundo nas provas de atletismo, agora o estádio terá apenas as cerimônias como parte de sua programação.

No total, serão oito locais transformados e reaproveitados. Além do Estádio Nacional, a lista inclui o Centro Aquático Nacional - o "cubo de água" virou agora "cubo de gelo". O local que viu o norte-americano Michael Phelps tornar-se o maior medalhista Olímpico da história e César Cielo ganhar o ouro nos 50m livre dará lugar às disputas do curling.

Já o Estádio Capital Indoor, que viu o Brasil conquistar sua primeira medalha de ouro no vôlei feminino, ganha uma pista de gelo. E é lá que o japonês Hanyu Yuzuru vai tentar se tornar o primeiro homem na história a conquistar o ouro em três jogos consecutivos desde 1928, depois de Sochi 2014 e PyeongChang 2018, e Wu Dajing terá a vantagem de atuar em casa quando defender o título dos 500m masculino na patinação em velocidade em pista curta.

O legado de Beijing 2008 divide espaço com belas construções como o Oval Nacional de Patinação de Velocidade, que recebeu a alcunha de “fita de gelo”, e o Big Air Shougang, sede das competições do esqui big air estilo livre e do snowboard big air e que terá como plano de fundo quatro torres industriais de esfriamento.

Preocupação com o meio ambiente

Tema alvo de muitas preocupações desde 2008, o meio ambiente segue em pauta 14 anos depois. Uma das principais metas de Beijing 2022 é ser os primeiros Jogos Olímpicos com carbono neutro, ou seja, tento todos os estádios e a maioria dos transportes alimentados por energia verde. O Comitê Organizador dos Jogos (BOCOG, na sigla em inglês) teve como foco as energias solar, eólica e hídrica para gerar iluminação, aquecimento e outras utilidades.

Algumas das principais inovações incluem a água armazenada da chuva e do escoamento da montanha para fazer neve nas competições. Pela primeira vez, o dióxido de carbono será usado nos sistemas de refrigeração em locais de gelo, seguindo uma decisão histórica orientada pelo Comitê Olímpico Internacional.

Visão do Centro Aquático Nacional, o Cubo de Gelo. Foto: 2022 Getty Images

Estrelas dos Jogos, sempre presentes no Verão ou Inverno

Se há 14 anos as manchetes destacavam os feitos de Bolt e Phelps, entre muitos outros, é a hora de outros nomes, destaques dos esportes de inverno, se consagrarem em Beijing 2022, sejam eles jovens revelações ou veteranos com uma bagagem pesada de medalhas no pescoço.

É o caso da norte-americana Mikaela Shiffrin. Mesmo com apenas 26 anos, ela virou referência no esqui alpino mundial, conquistando mais de 70 vitórias na Copa do Mundo de Esqui Alpino. Ela tem a chance de obter a terceira medalha de ouro Olímpica consecutiva em Pequim: foi ouro no slalom feminino em Sochi 2014 e no slalom gigante em PyeongChang 2018.

Pelo país anfitrião, Ailing (Eileen) Gu, de apenas 18 anos, é forte candidata a mais de uma medalha no esqui estilo livre. Uma das favoritas ao ouro no halfpipe feminino nestes Jogos Olímpicos de Inverno, ela espera repetir o título da Copa do Mundo da FIS (Federação Internacional de Esqui) em Beijing 2022.

Outra atleta de destaque é a tcheca Ester Ledecka. Em PyeongChang 2018, ela se tornou a primeira mulher na história dos Jogos Olímpicos de Inverno a ganhar duas medalhas de ouro em dois esportes diferenças na mesma edição (esqui alpino e snowboard). A jovem de 26 anos planeja competir nos dois esportes em Beijing 2022, enquanto defende seus títulos no no Super-G e no slalom gigante paralelo.

Entre os homens, Shaun White representará os Estados Unidos nos Jogos pela vez no snowboard, e defenderá seu título depois de completar seu hat-trick de medalhas de ouro em PyeongChang 2018. No bobsled, Francesco Friedrich voltará a ser fundamental para a Alemanha, atual campeã nos eventos de de quatro e dois homens. Em 2021, ele permaneceu invicto por toda a temporada.

Ester Ledecka comemora ouro no snowboard em PyeongChang 2018 Foto: 2018 Getty Images

Brasil em Beijing 2022

O país fará sua nona participação do Brasil em Jogos de Inverno - a primeira edição foi em Albertville 1992. Onze atletas competirão em Pequim, no esqui alpino, esqui cross-country, esqui estilo livre, bobsled e skeleton. Nomes como Nicole Silveira (skeleton), Sabrina Cass (esqui estilo livre) e o time de bobsled liderado por Edson Bindilatti buscam o top 20 em suas disciplinas.

Jefferson Sabino, que é reserva do bobsled, competiu em Beijing 2008 no salto triplo do atletismo e acompanhou o ouro de Maurren Maggi no salto em distância. "Realmente ter essa oportunidade de retornar a Pequim em edição de Jogos Olímpicos, eu nunca tinha imaginado", ele disse.