Os heróis dos heróis de Beijing 2022: Lewis Hamilton, Valentino Rossi, Roger Federer e até um hamster!

Nem todos os super-heróis usam capas.

Esta é certamente uma verdade quando se trata de atletas Olímpicos. No entanto, alguns se vestiram como tal em Beijing 2022, como o atleta do skeleton Sungbin Yun (República da Coreia) voando pela pista de gelo com o capacete do Homem de Ferro.

Até os melhores atletas nos Jogos Olímpicos têm heróis em que se inspiram no mundo do esporte - seja no inverno ou no verão.

O Olympics.com revela quem são os heróis que inspiram os heróis de Beijing 2022.

Ryan Regez (Suíça) - Roger Federer

Ouro - esqui cross (esqui estilo livre)

Ryan Regez tinha a ambição de ser um super-herói antes de se tornar campeão Olímpico do esqui cross em Beijing 2022, já que ele era o Superman das montanhas desde criança! Não acredita? Então veja com seus próprios olhos no post do Instagram abaixo.

O Superman das montanhas tinha seus heróis, como Mike Schmid, campeão Olímpico de 2010 no esqui cross e também suíço. Além da neve, seus ídolos incluem dois astros do tênis: Roger Federer e Novak Djokovic.

O voador suíço também tem ídolos na velocidade, como o heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Regez, Schmid, Federer, Djokovic e Hamilton. Daria um belo elenco de filme de super-heróis, não?

Arianna Fontana (Itália) - Valentino Rossi

Ouro - 500m da patinação de velocidade em pista curta

A patinadora de velocidade em pista curta italiana Arianna Fontana gosta de heróis rápidos como ela, como o compatriota da motovelocidade Valentino Rossi.

Quando foi perguntada sobre quem ela gostaria de levar a um jantar, a lenda do gelo foi rápida no gatilho: Il Dottore, o eneacampeão do Grand Prix de motovelocidade.

Fontana se tornou a italiana com mais medalhas nos Jogos de Inverno em Beijing 2022, somando 11 medalhas em sua brilhante carreira. Seu amor pela velocidade não se limita ao seu trabalho, mas também ao seus passa-tempos. Ela é uma grande fã de MotoGP e adorava assistir a Rossi, que se aposentou em 2021, além de Marco Simoncelli.

Para surpresa de ninguém, ela também adora os filmes da franquia Velozes e Furiosos!

Tobias Wendl (Alemanha) - Michael Schumacher

Ouro - Luge de duplas

Continuamos no tema de lendas da velocidade. O hexacampeão Olímpico de luge Tobias Wendl, da Alemanha, e seu parceiro Tobias Arlt conquistaram um inédito tricampeonato consecutivo no luge de duplas Olímpico em Beijing 2022.

Sua vida e carreira são fundamentadas em sua necessidade de correr. Não é por acaso que ele lista o heptacampeão da Fórmula 1 e compatriota Michael Schumacher como um de seus ídolos. Essa foi fácil de adivinhar.

Wendl gosta de levar a adrenalina para fora da pista. Veja este vídeo:

Ester Ledecka (República Tcheca) - Jonas Ledecky

Ouro - slalom gigante paralelo (snowboard)

Alguns atletas Olímpicos falam de seus parentes como heróis. É o caso da tcheca Ester Ledecka.

Dona de três ouros Olímpicos, Ledecka fez história em PyeongChang 2018 ao se tornar a primeira competidora a ser campeã em dois esportes na mesma edição (esqui alpino e snowboard). Ela defendeu seu título no slalom gigante paralelo do snowboard em Beijing 2022.

Irmão de Ledecka e artista de histórias em quadrinhos, Jonas Ledecky é o ídolo da esquiadora e snowboarder, enquanto a atleta Olímpica inspira as criações dele. Ela compete com roupas que mostram as artes de seu irmão, que fazem com que ela pareça uma super-heroína.

"Desenvolvemos essa identidade secreta. Ele fez uma roupa para mim e também o meu capacete. Quando estou na largada, me sinto como uma heroína, me ajuda muito. É legal ter alguém tão próximo de mim e ele cria tanta coisa boa que posso usar no meu trabalho, é muito especial", ela disse à FIS em dezembro de 2020.

Max Parrot (Canadá) - Lewis Hamilton

Ouro - snowboard slopestyle

Guerreiro é uma palavra que descreve bem Max Parrot, que se tornou campeão Olímpico no slopestyle em Beijing 2022 depois de superar o câncer.

Parrot foi celebrado por sua luta heróica e retorno depois de ter sido diagnosticado com linfoma de Hodgkin no final de 2018. Ele fez 12 sessões de quimioterapia - em um intervalo de duas semanas - e anunciou que havia vencido o câncer no meio de 2019.

O três vezes medalhista Olímpico inspirou muitos com essa história, mas seu ídolo é o heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton.

"Eu conheci Lewis Hamilton e admiro muito o lado competitivo dele. Ele é um guerreiro quanto entra no carro e dirige", disse Parrot ao Olympics.com.

Nathan Chen (EUA) - Michael Phelps

Ouro - Patinação artística individual masculino

Ele é o novo campeão Olímpico da patinação artística e, apesar de ser uma inspiração para muitos, Nathan Chen também tem os seus próprios heróis. Chen admira Michelle Kwan, duas vezes medalhista Olímpica e pentacampeã mundial da patinação. Ele também se inspira em outros americanos, como Michael Phelps (dono de 28 medalhas Olímpicas) e o patinador de pista curta Apolo Ohno (dono de oito medalhas Olímpicas).

Chen também é fã de basquete. Quem pode saltar mais alto? Chen ou Stephen Curry?

Erin Jackson (EUA) - Brittany Bowe (EUA)

Ouro - 500m da patinação de velocidade

A estrela americana Erin Jackson voou para os livros de história ao vencer os 500m em Beijing 2022, tornando-se a primeira atleta negra a ganhar uma medalha de ouro na patinação de velocidade nos Jogos Olímpicos.

Sua compatriota Britany Bowe teve um papel significativo no sucesso de Jackson nestes Jogos. A medalhista Olímpica de bronze em PyeongChang 2018, pentacampeã mundial, e octacampeã na patinação in-line tomou as manchetes por seu ato de generosidade com Jackson.

Durante a seletiva americana, a número 1 do mundo Jackson escorregou durante a corrida decisiva dos 500m e terminou em terceiro, com as outras duas patinadoras conquistando as vagas Olímpicas do evento.

Bowe decidiu abrir mão de sua vaga, pois já estava classificada nos 1000m e 1500m, que são seus eventos preferidos. No fim das contas, Bowe herdou uma outra vaga nos 500m, terminando em décimo sexto.

"Estou sem palavras", disse Bowe. "Foi uma honra dar a ela essa oportunidade... sabia que era podia fazer algo especial - e vimos isso acontecer, ela se tornou campeã Olímpica".

"Não poderia ter mais orgulho de ser colega dela, fico muito feliz de ser parte dessa história. É incrível. Inacreditável", completou Bowe.

Nils van der Poel (Suécia)

Ouro - 5000m e 10000m da patinação de velocidade

Nils van der Poel olhará para Beijing 2022 com boas memórias depois de ganhar o ouro nos 5000m e 10000m. Porém, seu ciclo Olímpico não foi tão simples assim.

O sueco terminou em décimo quarto no seu melhor evento, os 5000m, em PyeongChang 2018. A decepção fez com que Van der Poel ficasse dois anos longe do gelo. Nesse período, ele focou em ultra-running.

Van der Poel quis seguir os passos de Rune Larsson, corredor de ultra-distâncias e tricampeão da Spartathlon de 246km.

Julia Marino (EUA) - Jackie Robinson

Prata - slopestyle (snowboard)

Há muitas maneiras de ter um ídolo. Vendo os Jogos Olímpicos é um deles, mas Julia Marino achou sua inspiração por uma lição de casa da escola.

"No ensino fundamental, escrevi um artigo sobre ele [Jackie Robinson, primeiro afro-americano a jogar na Major League Baseball na era moderna] e aprendi muito sobre sua vida e os desafios que ele enfrentou", disse Marino em uma entrevista para o wnyt.com em 2017.

"Saber sobre toda a luta e as dificuldades que ele enfrentou é muito motivador. Mesmo com tudo que ele passou, ele nunca deixou esses obstáculos serem uma desculpa ou pará-lo de atingir seus objetivos atléticos e também na igualdade racial", acrescentou.

Mikael Kingsbury (Canadá) - Michael Phelps

Prata - moguls (esqui estilo livre)

Três vezes medalhista Olímpico, Mikael Kingsbury é acima da média no moguls, mas também tem habilidades no hóquei no gelo. Entre os seus ídolos estão Sidney Crosby, que coleciona medalhas no esporte.

Quando o gelo derrete, outro melhor da história aparece. Kingsbury também tem a lenda Olímpica Michael Phelps como um ídolo. Sem dúvida, Phelps é um herói fácil de seguir, mas difícil de alcançar!

Federico Pellegrino (Itália) - Alessandro del Piero

Prata - Sprint livre masculino do esqui cross-country

Federico Pellegrino representa dois clichês italianos: ele adora esquiar e adora futebol.

Apesar de ser um grande torcedor da Juventus e seu ídolo ser Alessandro Del Piero, como jogador de futebol, Pellegrino é um ótimo esquiador. Ele é incrível nas montanhas, mas no gramado...? Julgue por você mesmo:

Jessie Diggins (EUA) - Oksana Masters

Bronze - Sprint livre feminino do esqui cross-country

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 terminaram, mas os Jogos Paralímpicos estão chegando! Oksana Masters é uma das grandes do Para esqui cross-country e um dos ídolos de Jessie Diggins.

Masters representou os EUA nos Jogos Paralímpicos de Verão e de Inverno em 2012, 2014, 2016, 2018 e 2020 no remo, cross-country e ciclismo. Ela é bicampeã nas duas versões dos Jogos.

Dona de três medalhas Olímpicas, Diggins disse que admira Masters "por sua bravura, graça, pensamento positivo em tudo e por como ela compartilha suas experiências para empoderar os outros".

Jesper Tjader (Suécia) - Hams

Bronze - esqui estilo livre slopestyle

Você deve ter reconhecido quase todos os ídolos até agora, mas deve estar pensando... quem é Hams?

O esquiador sueco de slopestyle Jesper Tiader considera seu hamster 'Hams' o seu herói. "Ele é meu mentor e líder espiritual", disse Tjader.

Tjader diz que Hams o ensinou o valor das pequenas coisas da vida. Agora Tjader conquistou algo enorme: um bronze Olímpico. A parte triste da história é que Hams, que morreu em 2019, não testemunhou o momento. "Você nunca será esquecido", diz a biografia de Hams no Instagram.

A história de como Hams inspirou uma medalha Olímpica também nunca será esquecida. Descanse em paz, Hams!