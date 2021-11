Os destaques dos atletas brasileiros de inverno neste fim de semana  

O time brasileiro do esqui cross-country fez sua estreia internacional na temporada 2021/22 neste sábado, 27 de novembro, em Santa Caterina Valfurva, na Itália. O país já tem três vagas garantidas nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 – duas no feminino e uma no masculino. Portanto, os brasileiros disputam entre si quem ocupará esses lugares.

No masculino, Steve Hiestand terminou em 74º lugar no sprint no sábado (265.05 pontos FIS) e em 86º nos 15km (257.83 pontos FIS) no domingo. Seu rival direto, Manex Silva, disputou a competição juvenil. Ele terminou na 60ª colocação (319.57) no sprint e não terminou a prova de 15km.

Portanto, na Itália, Hiestand, 37, levou a melhor. Silva, de 19 anos, ainda pode dar o troco em Goms, na Suíça, de 3 a 5 de dezembro.

Entre as mulheres brasileiras, Jaqueline Mourão teve os melhores resultados: 36ª no sprint (239.18 pontos FIS) e 43ª nos 10km (196.19 pontos FIS). Bruna Moura foi 39ª no sprint e 48ª nos 10km, enquanto Mirlene Picin foi 42ª e 44ª, respectivamente. Já Eduarda Ribera competiu no juvenil na Itália, com 481.84 pontos FIS no sprint.

Para quem não acompanha o cross-country, é importante lembrar que quanto melhor o resultado, menor é a pontuação somada.

Seleção brasileira de bobsled busca top 5 na Copa América

No gelo de Park City, nos EUA, a seleção brasileira masculina de bobsled segue somando pontos para a classificação Olímpica na Copa América. A equipe de 4-man, com Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna e Rafael Souza da Silva - que já havia conquistado três quartos lugares em Whistler, no Canadá - atingiu a sexta colocação no gelo estadunidense neste domingo.

Já no 2-man, o líder Bindilatti ainda busca um top 5 na Copa América. Neste momento, o Brasil teria uma vaga Olímpica nos dois eventos. As vagas por país serão decididas no meio de janeiro.

Após mais uma prova de 4-man em Park City em 29 de novembro, a equipe retorna ao gelo em Lake Placid, também nos EUA, no dia 12 de dezembro, assim como Marina Tuono, que busca a classificação no monobob. Se a definição das vagas fosse agora, ela estaria dentro.

Com foco em Milano-Cortina 2026 em vez de Beijing 2022, o jovem patinador de velocidade João Victor da Silva participou da Copa do Mundo Juvenil em Inzell, na Alemanha, no fim de semana. O brasileiro teve seu melhor desempenho nos 500m neo-sênior, com a 11ª posição.