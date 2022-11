Onde assistir aos jogos da NBB na temporada 2022/2023

Jogos da NBB 2022/2023 com transmissão

Horário de Brasília.

Novembro de 2022

21/11/2022, 20:00 - Flamengo x União Corinthians - FlaTV

22/11/2022, 20:00 - Bauru Basket x Sesi Franca - ESPN

23/11/2022, 19:00 - 123 Minas x São José - Canal da NBB

23/11/2022, 19:30 - UniFacisa x Pato Basquete - Rede ITA

23/11/2022, 19:30 - Caxias do Sul Basquete x São Paulo - Canal do SPFC, Canal da NBB

23/11/2022, 21:00 - Fortaleza B.C. x Corinthians - Sportv

25/11/2022, 19:30 - União Corinthians x São Paulo - Canal do SPFC, Canal da NBB

25/11/2022, 19:30 - Bauru Basket x Rio Claro - Canal da NBB

25/11/2022, 19:30 - UniFacisa x Corinthians - Rede ITA

26/11/2022, 15:00 - Pinheiros x Sesi Franca - TV SFB, TV Cultura

26/11/2022 - 19:00 - Cerrado Basquete x BRB/Brasília - Canal da NBB

27/11/2022 - 18:00 - União Corinthians x Paulistano - Canal da NBB

29/11/2022 - 19:00 - 123 Minas x Fortaleza B.C. - Canal da NBB

29/11/2022 - 20:00 - Flamengo x Cerrado Basquete - ESPN

30/11/2022 - 19:30 - Pato Basquete x Pinheiros - Canal do NBB

Dezembro de 2022

01/12/2022 - 19:15 - Flamengo x BRB/Brasília - Sportv

01/12/2022 - 20:00 - Sesi Franca x União Corinthians - TV SFB, Canal do NBB

03/12/2022 - 15:00 - Paulistano x 123 Minas - TV Cultura

03/12/2022 - 18:00 - Sesi Franca x Caxias do Sul Basquete - TV SFB

03/12/2022 - 18:00 - Corinthians x Pinheiros - Canal do NBB

06/12/2022 - 20:00 - São José x Flamengo - ESPN

06/12/2022 - 20:00 - Caxias do Sul Basquete x Pato Basquete - Canal do NBB

08/12/2022 - 19:00 - 123 Minas x Rio Claro - Canal do NBB

08/12/2022 - 19:15 - Caxias do Sul Basquete x Corinthians - Sportv

08/12/2022 - 20:30 - Fortaleza B.C. x São Paulo - Canal do SPFC, Canal do NBB

10/12/2022 - 11:00 - Pinheiros x São José - Star+

10/12/2022 - 15:00 - União Corinthians x Corinthians - TV Cultura

10/12/2022 - 19:00 - UniFacisa x São Paulo - Canal do SPFC, Rede ITA, Canal do NBB

13/12/2022 - 20:00 - Cerrado Basquete x Paulistano - Canal do NBB

13/12/2022 - 20:00 - Bauru Basket x UniFacisa - ESPN

15/12/2022 - 19:00 - Pinheiros x UniFacisa - Rede ITA

15/12/2022 - 19:15 - Cerrado Basquete x São Paulo - Sportv

15/12/2022 - 20:30 - Bauru Basket x Fortaleza B.C. - Canal do NBB

17/12/2022 - 15:00 - BRB/Brasília x São Paulo - TV Cultura

19/12/2022 - 19:00 - Pato Basquete x Bauru Basket - Canal do NBB

19/12/2022 - 19:30 - UniFacisa x Caxias do Sul Basquete - Rede ITA

19/12/2022 - 20:30 - Corinthians x 123 Minas - Canal do NBB

20/12/2022 - 20:00 - São Paulo x Flamengo - ESPN

20/12/2022 - 20:00 - Sesi Franca x Cerrado Basquete - TV SFB, Canal do NBB

21/12/2022 - 19:30 - Pato Basquete x 123 Minas - Canal do NBB

21/12/2022 - 19:30 - UniFacisa x União Corinthians - Rede ITA, Canal do NBB

21/12/2022 - 20:00 - Corinthians x Bauru Basket - Canal do NBB

22/12/2022 - 19:15 - Paulistano x Flamengo - Sportv

22/12/2022 - 20:00 - Sesi Franca x BRB/Brasília - TV SFB

22/12/2022 - 20:30 - São Paulo x São José - Star+

23/12/2022 - 19:00 - Pinheiros x Bauru Basket - Canal do NBB

27/12/2022 - 19:30 - São José x Sesi Franca - TV SFB, Canal do NBB

27/12/2022 - 20:00 - São Paulo x 123 Minas - ESPN

27/12/2022 - 20:00 - Flamengo x Rio Claro - FlaTV, Canal do NBB

29/12/2022 - 19:15 - Flamengo x Sesi Franca - Sportv

29/12/2022 - 19:30 - São José x Rio Claro - Canal do NBB

Janeiro de 2023

03/01/2023 - 20:00 - Cerrado Basquete x Corinthians - Canal do NBB

04/01/2023 - 19:30 - União Corinthians x Bauru Basket - Canal do NBB

04/01/2023 - 19:30 - Fortaleza B.C. x UniFacisa - Rede ITA, Canal do NBB

05/01/2023 - 19:15 - São Paulo x Paulistano - Sportv

05/01/2023 - 19:30 - BRB/Brasília x Corinthians - Star+

05/01/2023 - 20:00 - Cerrado Basquete x Pato Basquete - Canal do NBB

06/01/2023 - 19:00 - 123 Minas x UniFacisa - Rede ITA, Canal do NBB

06/01/2023 - 20:30 - Caxias do Sul Basquete x Bauru Basket - Canal do NBB

As partidas a partir de 7 de janeiro de 2022 ainda terão a transmissão confirmada. O Sportv tem os direitos da Copa Super 8, um evento que reúne as oito melhores equipes para decidir uma vaga no torneio de clubes continental. Será possível assistir aos dois dias de Jogo das Estrelas no Sportv e na ESPN.

Confira a programação atualizada da NBB aqui.

