Olympics.com transmite Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma de Skate Street

A corrida do skate street rumo a Paris 2024 começa nesta semana, em Roma, na Itália. Até o próximo domingo (3 de julho), o Pro Tour da capital italiana é o primeiro evento da variante street que conta pontos para a participação nos próximos Jogos Olímpicos.

O Olympics.com transmite este Classificatório Olímpico desde a Cidade Eterna no sábado dia 2 e no domingo, dia 3. A competição terá a presença dos medalhistas em Tóquio 2020, Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, além da atual campeã mundial, Pâmela Rosa. Eles lideram uma lista de 17 atletas do Brasil que vão em busca de um lugar em Paris.

A programação do Classificatório Olímpico de Skate Street em Roma:

Segunda-feira 27 de junho

Treino livre para o aberto de classificação, para homens e mulheres: 3:30 - 12:35

Terça-feira 28 de junho

Treino livre para o aberto de classificação, para homens e mulheres: 3:30 - 12:35

Treino para a fase aberta classificatória - feminino - 12:40 - 13:25

Treino para a fase aberta classificatória - masculino - 13:30 - 14:15

Quarta-feira 29 de junho

Fase aberta classificatória - feminino - 3:45 - 8:45

Treinos - feminino - 9:45 - 10:30

Treinos - masculino - 10:35 - 11:20

Quinta-feira 30 de junho

Fase aberta classificatória - masculino - 3:45 - 12:45

Treinos - feminino - 12:50 - 13:35

Treinos - masculino - 13:40 - 14:25

Sexta-feira 1º de julho

Quartas de final - feminino - 5:20 - 8:05

Quartas de final - masculino - 10:55 - 13:40

Sábado 2 de julho

Semifinal feminina - 11:30 - 14:05

Semifinal masculina - 14:30 - 17:05

Domingo 3 de julho

Final feminina - 14:00 - 15:15

Final masculina - 16:00 - 17:15

Cerimônia de Premiação - 17:30 - 18:00

(todos os horários são de Brasília)