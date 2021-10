O que você precisa saber sobre a temporada 2021/2022 da patinação de velocidade em pista curta

Pequim, capital da República Popular da China e sede dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, recebeu entre 21 e 24 de outubro etapa da Copa do Mundo de patinação de velocidade em pista curta, que marcou o início da temporada 2021/2022. O torneio era bastante esperado por patinadores e torcedores, já que as restrições para conter o avanço da pandemia fizeram com que várias equipes e competidores asiáticos deixassem de participar de provas internacionais na temporada passada. Esse foi o primeiro evento - de fato - de Copa do Mundo em mais de um ano. A etapa de abertura proporcionou grandes espetáculos, ao passo que os maiores nomes da modalidade deram um gosto do que reserva Beijing 2022 dentro de 100 dias para os Jogos.

Aqui está o seu guia daquilo que você precisa saber desta nova temporada.

As favoritas no feminino: o grande retorno de Fontana e a imparável Schulting

Veterana em Jogos, Arianna Fontana (ITA) fez um belíssimo retorno ao gelo com um segundo lugar nessa etapa de abertura. A campeã Olímpica dos 500m de PyeongChang 2018 obteve ao longo da carreira uma reputação de exímia velocista, com um ouro, duas pratas e cinco medalhas de bronze para a sua coleção. Ela defenderá o título em Pequim.

Em entrevista para a ISU (Federação Internacional de Patinação) sobre se alguém dissesse a ela com 15 anos de idade que estaria competindo em Pequim, a italiana respondeu: "Essa garota não acreditaria. Na minha cabeça eu me aposentaria depois de Sochi 2014, mas aqui estou eu!"

Outra velocista para estar de olho é Suzanne Schulting, dos Países Baixos. A estrela neerlandesa da patinação de velocidade em pista curta conseguiu medalhas em todos os eventos individuais do Campeonato do Mundo na temporada passada, por isso foram grandes as expectativas sobre o seu retorno ao gelo nessa etapa de abertura. A campeã Olímpica dos 1000m não desapontou, vencendo essa mesma prova em Pequim. Depois do triunfo, ela disse para o site da ISU: "Eu só tinha uma medalha individual em Copa do Mundo antes deste fim-de-semana, então não é preciso dizer que estou muito feliz."

Como manda a tradição, a equipe feminina da República da Coreia é grande favorita a medalhas, tanto nos eventos individuais, quanto nos de revezamento. Na primeira Copa do Mundo desta temporada, CHOI Min-jeong (campeão Olímpico dos 1500m), LEE Yu-bin e KIM Yi-joo obtiveram o pódio.

A equipe feminina da República Popular da China levou o ouro no último dia do evento, no revezamento dos 3000m e no revezamento misto por equipes dos 2000m, com direito a quebra do recorde mundial nessa prova em sua própria casa. O quarteto com Kexin Fan, Yihan Guo, Chunyu Qu e Yuting Zhang será um forte adversário para desafiar a República da Coreia no próximo mês de fevereiro, durante os Jogos Olímpicos.

No masculino, Shaolin Liu em busca da primeira medalha Olímpica individual

Os patinadores magiares Shaolin e Shaoang Liu já fizeram história ao conquistarem o primeiro ouro para a Hungria em Jogos Olímpicos de Inverno, no revezamento dos 5,000m em PyeongChang 2018. Quatro anos depois, os irmãos Liu - cujas raízes também estão na República Popular da China - estarão focados em defender o título e em somar medalhas Olímpicas individuais às suas coleções.

Em recente entrevista para o Olympics.com, Shaolin compartilhou que espera pelo apoio da torcida local em Pequim. "Esperamos que, mesmo que haja patinadores chineses, o público esteja ao nosso lado assim como vai estar com os competidores locais. Amamos os nossos fãs da China." O mais velho dos irmãos esteve em excelente forma nessa primeira etapa da Copa do Mundo da temporada ao vencer a prova dos 500m.

Já Semen Elistratov mostrou grande consistência nesse evento em Pequim, ao dominar os 1,500m e chegar em segundo lugar nos 1,000m - embora tenha admitido nervosismo ao competir. "Você sempre se sente nervoso. Se alguém diz o contrário, quer dizer que está nervoso ao dobro," ele disse.

Maior inspiração de Elistratov, a lenda canadense Charles Hamelin provou que idade não passa de um número ao conquistar uma medalha individual no último Campeonato do Mundo, aos 37 anos.

Tal como no feminino, a equipe da República da Coreia continua a ser uma potência na modalidade. A reputação dos seus atletas só cresceu depois que HWANG Dae-heon (campeão Olímpico nos 500m de PyeongChang 2018) dominou a prova dos 1,000m nessa abertura da temporada.

HWANG Dae-heon, da República da Coreia, durante evento-teste da Copa do Mundo da ISU em Pequim

Calendário 2021/2022

21 a 24/10/2021

Copa do Mundo ISU em Pequim, China

28 a 31/10/2021

Copa do Mundo ISU em Nagoya, Japão

18 a 21/11/2021

Copa do Mundo ISU em Debrecen, Hungria

25 a 28/11/2021

Copa do Mundo ISU em Dordrecht, Países Baixos

14 a 16/01/2022

Campeonato Europeu 2022 ISU em Dresden, Alemanha

18 a 20/03/2022

Campeonato do Mundo 2022 ISU em Montréal, Canadá

Informações sujeitas a mudanças.