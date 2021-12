O que aprendemos até agora com a temporada do snowboard

‘Primo’ na neve do skate e do surfe, o snowboard tem tudo para ser um dos esportes mais emocionantes dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, de 4 a 20 de fevereiro.

Com o retorno das competições em 29 de dezembro, saiba como tem sido o desempenho de grandes nomes, como Shaun White, Ayumu Hirano, Chloe Kim e Ester Ledecka.

Shaun White terá que lutar pela classificação

A vida da lenda do snowboard Shaun White não será fácil até 16 de janeiro, quando os países precisam definir quem irá a Pequim de acordo com suas cotas.

Os EUA terão apenas duas vagas masculinas no halpipe e uma delas parece estar segura com Taylor Gold. White foi oitavo na Copa do Mundo em Copper Mountain, atrás de Chase Josey, mas terminou à frente do rival no Dew Tour, com a sétima colocação.

Porém, não duvide jamais do tricampeão Olímpico, que interrompeu um hiato de três anos para buscar o tetra aos 35 anos.

Hirano é o sobrenome no halfpipe

Os japoneses Ayumu Hirano e Ruka Hirano (que compartilham o sobrenome, mas não são parentes) são os maiores destaques no masculino na temporada no halfpipe. Ruka ganhou a única etapa da Copa do Mundo disputada na temporada, em Copper Mountain, e o duas vezes medalhista Olímpico de prata (Sochi 2014 e PyeongChang 2018) Ayumu recentemente acertou um inédito triplo cork (1440) no Dew Tour.

No feminino, a chinesa Xuetong Cai confirmou o favoritismo na única etapa da Copa do Mundo FIS disputada até o momento no halfpipe. Ela também foi terceira no Dew Tour, evento vencido pela a atual campeã Olímpica, a estrela americana Chloe Kim.

Resultados do slopestyle e snowboard cross

Ainda não houve eventos da Copa do Mundo no slopestyle, mas o Dew Tour em Copper Mountain consagrou a neozelandesa Zoi Sadowski Synnott. Medalhista de ouro em PyeongChang 2018, Jamie Anderson (EUA) foi sétima colocada.

No slopestyle masculino, sem surpresas: o campeão Olímpico Redmon Gerrard (EUA) levou a melhor no Dew Tour.

Após três etapas de Copa do Mundo no snowboard cross, o austríaco Alessandro Hammerle e a britânica Charlotte Banks lideram o ranking da temporada.

Ester Ledecka líder no slalom gigante paralelo

Dona de um feito sensacional em PyeongChang 2018, vencendo medalhas de ouro em dois esportes diferentes (esqui alpino e snowboard) na mesma edição dos Jogos de Inverno, a tcheca Ester Ledecka ganhou uma etapa da Copa do Mundo e foi prata em outra nesta temporada.

LEIA | Ledecka: metade esquiadora e metade snowboarder

No masculino, o sul-coreano Lee Sang-ho lidera o ranking da Copa do Mundo após quatro etapas, com um ouro e uma prata. O alemão Stefan Baumeister aparece em seguida, também com um ouro e uma prata.

No big air, a atual campeã Olímpica - a austríaca Anna Gasser - foi prata nas duas etapas da Copa do Mundo na temporada e está liderando o ranking. No masculino, o suíço Jonas Boesiger foi quem mais somou pontos até o momento.

Reta final para Pequim

A Copa do Mundo de snowboard recomeça nesta quarta-feira (29 de dezembro), com o slopestyle em Calgary, no Canadá. Confira o calendário até a data decisiva de classificação Olímpica em 16 de janeiro: