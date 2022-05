O Brasil nos Jogos Olímpicos: Antuérpia 1920

O Brasil enviou uma delegação pela primeira vez para os Jogos Olímpicos em sua sexta edição, na de Antuérpia 1920. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) fora fundado anos antes, em 1914 (8 de junho), sendo que em 1916 os Jogos não aconteceram em função da Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

De lá para cá o país marcou presença em todas as edições, e desde Albertville 1992 disputa os Jogos de Inverno. Escreveu neles importantes capítulos na história do esporte brasileiro, internacional e Olímpico. Coleciona resultados, pódios e medalhas de ouro. Menos de um século depois da sua estreia, o Brasil recebeu atletas, treinadores, oficiais e torcedores do mundo todo para celebrar o Olimpismo durante a Rio 2016.

É inegável que o Brasil possui uma forte ligação com os Jogos. Uma história ímpar. De olho em Paris 2024, o Olympics.com preparou uma série sobre as edições em que os brasileiros estiveram presentes. Quantos participaram? Em quais modalidades? Quais as curiosidades, as histórias e os resultados?

A nossa primeira parada é na cidade belga de Antuérpia, em que o Brasil debutou nos Jogos há pouco mais de 100 anos, em 1920.

A estreia Olímpica do Brasil

Depois de um hiato de oito anos por conta da Primeira Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos voltaram a acontecer. Pela primeira vez era hasteada a bandeira Olímpica e feito o Juramento dos atletas.

Naquele tempo os Jogos duravam meses, os de Antuérpia quase cinco, de 20 de abril a 12 de setembro. Foram ao todo 29 países representados em 29 esportes, com 2622 atletas, sendo 21 deles brasileiros, distribuídos em cinco modalidades:

Natação;

Polo aquático;

Remo;

Saltos ornamentais;

Tiro esportivo.

A participação brasileira partiu do convite do Rei Alberto I, da Bélgica, que visitaria o Brasil em setembro daquele ano. Era até então a primeira vez que um monarca da Europa faria uma visita oficial ao país. Como retribuição, o Brasil enviou uma delegação para Antuérpia, com ajuda de custo de 150 contos de réis aprovados pelo Senado da República.

As primeiras medalhas Olímpicas do Brasil

A delegação do Brasil embarcou no início de julho no navio transatlântico "Curvello". Desembarcaram em Lisboa (Portugal) e foram de trem até Bruxelas, capital da Bélgica. Depois de diversas escalas e imprevistos como o roubo de boa parte da bagagem, chegaram justo em tempo do início daqueles Jogos.

Entre o material que fora roubado, estavam os instrumentos daqueles que dariam dias depois as primeiras medalhas Olímpicas para o Brasil. Solidários com a situação, os competidores estadunidenses emprestaram revólveres e cartuchos que ajudaram os brasileiros a subirem no pódio em três ocasiões naqueles Jogos, todas elas no tiro esportivo.

A primeira medalha Olímpica obtida pelo Brasil foi a de prata, em 2 de agosto, com Afrânio da Costa - natural de Macaé (RJ) - na pistola livre (50m). No mesmo dia os brasileiros conquistaram o bronze por equipes na pistola militar (50m), com o quinteto composto por Afrânio da Costa, Dario Barbosa, Fernando Soledade, Guilherme Paraense e Sebastião Wolf. No dia seguinte (3 de agosto), a conquista do primeiro ouro do país na história dos Jogos, por Guilherme Paraense, Tenente do Exército Brasileiro, na prova de tiro rápido (25m).

De acordo com a Biblioteca Nacional, a edição número 32 do periódico Fon-Fon assim publicou sobre a primeira conquista Olímpica brasileira: "O Brasil, que no último campeonato sul-americano, já levantára as victorias de natação, water-polo e foot-ball, ao entrar nas Olympíadas de Antuérpia, acaba de alcançar duas grandes victorias mundiaes, levando o 1º lugar no tiro de revolver, com o Tenente Guilherme Paraense…, e o segundo lugar nas provas de pistola onde o Dr. Afrânio Costa, chefe da nossa delegação de tiro (no medalhão) obteve 489 pontos, num total de 500, tendo só uma diferença de 7 para o 1º…".

Outros resultados

Na natação, Ângelo Gammaro e Orlando Amendola não se classificaram para as semifinais dos 100m livres. No pólo aquático o Brasil terminou em quarto lugar, com Orlando Amendola, Ângelo Gammaro, Abrahão Saliture, Agostinho Sampaio de Sá, João Jório, Edgard Leite, Victorino Ramos Fernandes e Alcides Paiva. No remo, o país não se classificou para as finais. Por fim, nos saltos ornamentais, Adolpho Wellisch terminou em sétimo na plataforma de 10m e em oitavo na grande altura.