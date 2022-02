O ato mais corajoso de Simone Biles: escolher a si mesma

O movimento mais corajoso de Simone Biles não foi nenhum de seus incríveis, ousados ​​e virais elementos de ginástica artística, nem o triplo duplo nem a pirueta dupla de Yurchenko. Foi escolher a si mesma no maior palco do mundo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no verão passado.

Quando Biles desceu do pódio de salto depois de se perder ao tentar pirueta de duas voltas e meia na final por equipes femininas, ela sabia que não poderia continuar competindo.

Ela teve um caso de 'twisties' - onde a mente e o corpo de uma ginasta ficam fora de sincronia. Ela não sabia o que poderia fazer nos outros eventos, se mais erros custassem ao time dos EUA uma chance de qualquer medalha ou pior se colocassem em perigo fisicamente.

“Senti que seria um pouco melhor ficar em segundo plano para trabalhar minha atenção plena e sabia que as meninas fariam um ótimo trabalho”, explicou Biles na coletiva de imprensa pós-evento.

“Eu não queria arriscar uma medalha para o time por causa das minhas besteiras, porque eles trabalharam muito duro para isso. Então, eu decidi que essas garotas precisam entrar e fazer o resto da competição. ”

"Se não fosse por ela, não estaríamos aqui."

No momento, seu ato inspirou seus companheiros de equipe.

“Esta medalha é definitivamente para ela, porque se não fosse por ela, não estaríamos aqui onde estamos agora”, disse Jordan Chiles, que treinou ao lado de Biles em Houston por dois anos, levando-as aos Jogos de Tóquio. “Nós não seríamos medalhistas Olímpicas de prata por causa de quem ela é como pessoa”.

Após o fato, sua bravura mostrou ao mundo a importância de se priorizar, mesmo quando isso significa fugir de um sonho.

Enquanto Biles recebia mensagens de apoio nas redes sociais de nomes como a ex-primeira-dama dos EUA Michelle Obama e a atriz Kerry Washington, a jovem de 24 anos estava trabalhando nos bastidores para ser liberada para retornar à competição.

Biles, que ganhou quatro medalhas de ouro no Rio 2016, se classificou para todas as cinco finais individuais, mas desistiu das rodadas de medalhas da final geral do salto, barras assimétricas e solo.

Ela voltou à competição no último dia do evento de ginástica artística nos Jogos de Tóquio, tendo sido liberada para competir na final da trave de equilíbrio.

Mais do que qualquer medalha

A tricampeã mundial da trave de equilíbrio mudou sua saída, eliminando qualquer pirueta que pudesse lhe causar problemas, e competiu fazendo uma finalização que não fazia desde os 12 anos.

“Nós apenas no último minuto decidimos mudar a finalização, o que eu provavelmente não faço desde que eu tinha 12 anos porque eu sempre dei piruetas”, explicou Biles depois. “Mas na trave, esse trabalho é fácil. Sempre fui capaz de fazer [esses elementos], e estar apenas saindo, não sabíamos o que iríamos fazer ou competir na final. ”

Não importava. A modificação deu a ela a confiança necessária para voltar à trave, para ter mais uma chance de competir sob as luzes do Centro de Ginástica Ariake de Tóquio.

Apesar de ter conquistado a medalha de bronze, a sétima medalha Olímpica de sua carreira, a rotina em si e tudo o que ela havia passado em Tóquio significavam mais para ela.

“Definitivamente trazer uma luz para a conversa sobre saúde mental [significa mais]”, disse Biles aos repórteres. “É algo que as pessoas passam muito que é meio que empurrado para debaixo do tapete. Sinto que não somos apenas entretenimento, somos humanos também. Nós temos sentimentos. E no final do dia, as pessoas não entendem o que estamos passando. ”

As escolhas difíceis que Biles fez, abrindo mão de cinco oportunidades de medalhas, deram ao mundo uma nova perspectiva, mas também foram escolhas que Biles fez para apenas uma pessoa: ela mesma.

“Espero que mande que primeiro fiz isso por mim e por mais ninguém, porque queria competir mais uma vez nos Jogos Olímpicos”, disse Biles. “Não é fácil desistir de um sonho de cinco anos e não conseguir realizá-lo, então foi muito, muito difícil. Eu nunca estive nas arquibancadas, então eu simplesmente não estava. Eu não estava acostumada com isso. Então, ter mais uma oportunidade de competir significava o mundo. ”