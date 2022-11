Conheça Phryge Olímpica e Phryge Paralímpica: a história das mascotes de Paris 2024

Desde que Shuss, uma mascote vermelha, azul e branca em esquis, apareceu nos Jogos Olímpicos de Inverno Grenoble 1968, mascotes têm sido embaixadoras divertidas e festivas do Movimento Olímpico.

Agora é a hora de conhecer as Phryges, mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024, que já têm uma missão importante: mostrar ao mundo que o esporte pode mudar tudo e que merece ter um papel de destaque na sociedade.

"Escolhemos um ideal em vez de um animal", disse o presidente de Paris 2024 Tony Estanguet quando as mascotes foram reveladas em 14 de novembro às 11:30 locais. "Escolhemos o barrete frígio porque é um símbolo muito forte da República Francesa. Para os franceses, é um objeto muito conhecido que é um sinônimo de liberdade, um objeto que representará mascotes em todo o mundo. O fato de que a mascote Paralímpica tem uma deficiência visível também manda uma forte mensagem: a promoção da inclusão".

A coletiva de imprensa foi apresentada por Michael Jeremiasz, campeão Paralímpico no tênis em Beijing 2008 nas duplas masculinas (4 medalhas Paralímpicas) e Gwladys Epangue, medalhista de bronze no taekwondo em Beijing 2008.

Quem são as Phryges?

As Phryges (pronuncia-se fri-jehs) são pequenos barretes (gorros) frígios, que representam um forte símbolo de liberdade, inclusão e a habilidade das pessoas de apoiarem causas grandes e significativas. Elas são bordadas nas cores vermelha, branca e azul, com o logo de Paris 2024 estampado na frente. Elas também têm um olho expressivo e desafiador feitos de uma ‘coroa da França’, um nó de laços que é o ornamento nacional francês.

Enquanto os gorros frígios são parte de uma grande família, os principais heróis de Paris 2024 serão a Phryge Olímpica e a Phryge Paralímpica. Nos próximos dois anos, ambas terão um papel fundamental em promover os próximos Jogos, antes de darem as boas-vindas ao atletas a Paris 2024.

"Elas são as protagonistas de uma grande tribo, são parte da família de Phryges", explicou a Diretora de Marca de Paris 2024 Julie Matikhine. "De acordo com nossa narrativa, elas existem há milhares de anos e estavam presentes durante vários eventos-chave na história da França".

"Agora elas retornaram para este grande evento na França para liderar uma missão de revolução pelo esporte. O objetivo é mostrar que o esporte pode mudar tudo na sociedade. O objetivo é mostrar que o esporte e seus valores podem fazer grandes coisas. É sobre fraternidade, solidariedade e ajuda a sociedade a crescer".

O que é uma Phryge ou barrete frígio?

As mascotes Phryge Olímpica e Phryge Paralímpica são baseadas nos barretes (gorros) frígios, que são um símbolo duradouro da liberdade na história francesa. São uma referência comum para os franceses, inclusive no mundo da arte (como metáfora de liberdade) e como símbolo da República nas instituições francesas. Os barretes frígios podem ser vistos no topo da icônica figura Marianne em todos os prédios do governo e em moedas e selos franceses.

Elas também são um símbolo internacional de liberdade usadas pelos escravos libertos dos tempos romanos e aparecendo em diferentes emblemas nas Américas. Também conhecido como gorro da liberdade, o barrete frígio se tornou um dos símbolos da República Francesa.

Agora as Phryges estão de volta para os Jogos Olímpicos Paris 2024, prontas para mostrar ao mundo que são corajosas, determinadas e dispostas a fazer de tudo para terem sucesso.

Qual é a diferença entre a Phryge Olímpica e a Phryge Paralímpica?

Enquanto a Phryge Olímpica e a Phryge Paralímpica podem até serem parecidas, mas suas características são bem diferentes. Um equilíbrio entre as duas que realmente fazem delas uma força para ser reconhecida.

Com o mote “Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe”, a Phryge Olímpica e a Phryge Paralímpica se complementam e fazem a outra ser melhor.

A Phryge Olímpica é uma estrategista, com um cérebro calculista e matemático. Sua mente metódica e charme sedutor certamente inspirarão pessoas a se envolverem com o esporte. A Phryge Paralímpica é espontânea e cheia de energia e entusiasmo. Ela perpetua os valores do esporte e estará presente para celebrar os atletas em todas as sedes de Paris 2024.

A Phryge Paralímpica possui uma prótese para corrida, sendo um modelo para muitos e dando máxima visibilidade às pessoas com deficiência.

Mascotes em uma missão

A Phryges Olímpica e a Phryge Paralímpica estão em uma missão para começar uma revolução no esporte, mostrando ao mundo que o esporte pode mudar tudo e que merece uma posição proeminente na sociedade.

Elas trabalharão todo dia para promover mudanças através do esporte, incluindo em nossas vidas, na saúde, nos relacionamentos com os outros e com a natureza.

Elas já estão treinando incansavelmente para trazer o máximo número de pessoas possível com elas na jornada dos Jogos – então prepare-se, este é apenas o começo.

