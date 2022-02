Nova campeã Olímpica Anna Shcherbakova "orgulhosa" de estar dentro da elite do esporte

Anna Shcherbakova foi campeã Olímpica de patinação artística há alguns dias. Mas isso não a impede de pedir uma selfie à elite do esporte quando os viu de passagem durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

"Nathan Chen,Yuzuru Hanyu, Jin Boyang, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron..." Shcherbakova responde quando perguntada com quem ela tirou uma foto recentemente.

"Posso continuar por muito tempo... Ainda tiro fotos com eles; desejo-lhes boa sorte antes da competição ou digo que admiro as atuações."

A diferença agora? Shcherbakova é uma campeã Olímpica - mas diz que se orgulha de ainda dizer àqueles que admira que eles a inspiraram a se tornar a patinadora que ela é.

"Ainda admiro tantos atletas, mas provavelmente estou me acostumando aos poucos", admitiu a jovem de 17 anos em entrevista exclusiva ao Olympics.com. "Mas é claro que me sinto orgulhosa de estar perto deles, mais do que isso. Posso dizer a eles como me sinto, como admiro alguém. Isso também é muito importante para mim e me deixa orgulhosa."

A lista de Shcherbakova continua: Uno Shoma, Kagiyama Yuma, os dançarinos de gelo americanos Madison Chock e Evan Bates.

Antes uma patinadora que "olhava para todos com os olhos bem abertos", ela agora é uma campeã Olímpica que os outros admiram - como evidenciado por seu telefone "explodindo de mensagens" após seu triunfo no evento individual feminino na quinta-feira (17 de fevereiro).

Uma das que a procuraram: a campeã Olímpica de 2018 Alina Zagitova, que lhe enviou uma mensagem de felicitações - com a esperança de que as duas se vejam em um futuro não muito distante.

"Eu não a vi ainda, mas ela me mandou uma mensagem, 'Parabéns.' Mas ela também me apoiou antes das competições, então [nós duas] somos boas amigas."

Anna Shcherbakova: Uma lutadora por fora - e por dentro

Enquanto Shcherbakova admira aqueles ao seu redor no topo do esporte, ela provou para aqueles que, ela agora chama de seus pares, tendo se tornado campeã mundial em 2021, e apoiando isso com o maior título do esporte - um ouro Olímpico.

Ela se tornou conhecida como uma lutadora, cavando fundo quando precisa - e entregando quando a pressão está alta.

"Talvez as pessoas de fora possam ver melhor", disse ela quando perguntada se ela se considera uma lutadora. "Só tento trabalhar todos os dias e nas competições não tento mostrar nada específico... eu tento combinar tudo isso, me mostrar. E estou muito feliz em receber o apoio das pessoas em troca. É muito bom."

Aos 17 anos, ela diz que tentou ser como uma esponja, absorvendo tudo ao seu redor enquanto ia de competição em competição. E seu título mundial em 2021 serviu apenas como motivação adicional: como ela pode melhorar para a etapa Olímpica?

"Acho que depois de cada competição, há algum tipo de crescimento porque você só ganha experiência", explicou ela. "Depois de cada competição você percebe algo novo."

No entanto, há uma paciência que Shcherbakova gostaria de ter consigo mesma enquanto se dirige para o Campeonato Mundial do próximo mês na França e além: como ela se esforça para ser uma "maximalista" - como ela se chama - enquanto aprende a cada passo?

É a marca dos campeões que ela tanto admira: encontrar esse equilíbrio na busca da grandeza.

"Estou tentando lutar um pouco comigo mesma agora, porque todas as pessoas cometem erros. E se eu quiser continuar, acho que terei que lidar com isso em algum momento e não me culpar, não deixar isso me consumir", disse ela.